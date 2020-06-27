旅遊指南「行旅台灣」上線！匯集88處私房秘境　收納超美金路獎路段

▲台61線通霄落日大道。（圖／公總提供）

記者李宜秦／台北報導

近年旅遊型態轉變，國內旅遊中有9成以上民眾偏好自由行，為查詢景點，網路顯得更加重要。公路總局整合主題公路及公路私房秘境整合，推出「行旅台灣平台DriveTaiwan網站」，該平台已與19日正式啟用，共建置36條主題公路及88處私房秘境，提供豐富的公路旅遊資訊，還有多條獲得金路獎的路段。

公總表示，Drive Taiwan匯集了公路總局近年打造的景觀主題公路及相關特色秘境資訊外，更結合了旅遊時需參考的相關資訊，例如地圖、鄰近據點的服務設施、天氣資訊、景點照片及民眾評論等，成為民眾旅遊安排的參考網站。

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▲台26線79K+100牡丹灣公園。（圖／公總提供）

公總指出，不同於一般旅遊網頁內容，Drive Taiwan更匯集了公路故事與公路人推薦的私房景點，透過這個網站，民眾可了解各條具特色公路的轉變與發展，從不同角度認識這片土地的成長，進而在公路旅行中留下更深刻的體驗。

公總表示，Drive Taiwan網頁內已建置完成36條主題公路及88處私房秘境，提供豐富的公路旅遊資訊，更包括多條榮獲交通界奧斯卡獎之稱的「金路獎」得獎路段。

▲行旅台灣匯集多處私房景點。（圖／公總提供）

例如國境之南台26線，以「尋秘境 · 琅嶠卑南道」為主題，訴說著牡丹灣自然生態與人文歷史互相交織的對話；台14線靜山奇石、美嵐幽谷，國姓客庄聚落文化薈萃，巧思遍布。

還有台7丙線茄苳林道 · 櫻花公路，用路人可品嘗前人種樹後人賞花的美好果實；台2線聽滔路廊串連金山石門，跳石海岸獨具意象，可獨攬海天一色；又如台61線西濱落日景觀，熱門的打卡點，見證夕陽與公路相遇的奇景。

公總表示，Drive Taiwan有別於觀光網站所提供的資訊，更多的是承載著住民的返鄉路、旅人的回憶、親友的笑容、友善的生態環境、公路人的努力等，歡迎更多用路人，透過Drive Taiwan安排走訪每條主題公路時，放慢車速、駐足停留、深度體驗每段道路的特有風情與景緻。