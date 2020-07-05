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接到秘境訂單！女外送員岸邊傻盯手機「我在哪裡？」…老司機遊客笑揭原因

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▲▼外送到秘境。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲外送到秘境，馬尾外送員傻盯手機。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

外送到秘境，卻找不到顧客！花蓮砂婆礑溪是不少當地人的私房景點，不但區域大，遊客少，水質還很乾淨，成為許多人的消暑好選擇。不過，有人前往當地遊玩，再透過手機App叫外送，卻因為訊號不好，外送員到了，找不到客人，只能站在岸邊苦等，形成逗趣的景象。

隨著外送行業興起，不少人會透過叫外賣來解決覓食的問題。而地段偏遠、不易尋找等難題，儼然成為外送員的最大挑戰。近日有名外送員接獲訂單，前往花蓮砂婆礑溪外送，到了現場後，才發現手機訊號微弱，根本找不到客人。

▼外送到秘境，外送員只能傻傻盯著手機。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼外送到秘境。（圖／翻攝《東森新聞》）

眾多遊客看見該名外送員，感到相當心疼，「這邊訊號不好，會不會找不到人？」由於砂婆礑溪有多座攔沙壩，區域相當廣闊，遊客十分分散，加上訊號又不好，時常有外送員在岸邊大喊顧客的名字，希望能盡早完成訂單。

不過，依照外送平台的相關規定，外送員到場後，會通知消費者取餐，同時在現場等待10分鐘，若遲遲沒有人取餐，外送員將自行離開，消費者不能取消訂單，只能認賠。

一名遊客指出，他幾乎每周六、日都會到場遊玩，時常可以看到岸邊有4、5名外送員在等候，但因為要下水玩，多數人都不會帶手機，所以才會看到站在岸邊大喊顧客名字、訂餐內容的現象。

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