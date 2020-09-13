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全聯推車「謎樣方框」害他分心！內行揭真實功用：下面還有個小洞

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▲▼全聯推車的框框功用。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲全聯推車的框框功用。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

去逛超市或大賣場都會推手推車，推車除了拿來裝貨物，有人還發現一個神祕的「中空」設計，看老半天都不知道實際功能是什麼，害他每次逛超市都會分心。有專業網友在底下解答，其實這個小洞是貼心的設計，但很多人都不知道正確使用方式。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，「全聯的這個框框到底能幹嘛？」推車把手下方有個用鐵桿圍出的框框，原本以為是用來掛包包，但掛勾通常不會設計得這麼大，於是他一直在想還有什麼物品可以塞入這框框，「去購物30分鐘，有29分鐘都在思考這個問題」，乾脆PO文問大家真實用途。

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多數網友回應，幾乎都是把它當掛勾使用，衣服、包包、購物袋全都掛上去，「我能掛的東西都會放上去哈哈哈哈，懶爆」、「我都掛包包欸」、「先別管掛什麼了，請支援收銀好嗎」、「我覺得是如果是家長帶小孩，給小孩牽的...這樣家長推車比較方便」、「掛市場買菜的提袋？」

專業網友解釋，仔細看右側輪子旁還有個小洞，位在框框正下方，就是要讓客人擺放直傘，從上面框框插進去，剛好傘尖部位卡在下方小洞，就不會拖在地面上，「乾雨傘放這邊，濕雨傘放外面傘架」、「放雨傘的，下面還有一個很小的洞，插進去雨傘才不會拖地。」

▼網友圖解神秘方框的功能。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼全聯推車的框框功用。（圖／翻攝自爆廢公社）

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