全聯架上驚見「百年甜品」！　網友大讚：是小時候味道

▲寶泉檸檬蛋糕。（圖／原PO授權提供，請勿隨意翻攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

全聯主打價格低廉和商品多樣，是不少民眾購買民生用品首選，有時甚至可以找到特別的隱藏版美食。一名網友近日到全聯逛，發現架上居然擺著「百年餅舖」的商品，讓他又驚又喜，便興奮上網分享，沒想到引來喚醒網友們的兒時回憶「是小時候的味道」。

原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》發文表示，逛全聯發現架上「有寶泉的檸檬餅（蛋糕），以前應該在百貨公司才看得到」。從照片中顯示，檸檬蛋糕單個售價是30元，而品牌官網10入售價是350元，換算下來等於比官網便宜5元。

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貼文一出，引來近百則留言，網友們回應，「孩子的阿嬤看到立即買入，一直說這是老店的好吃」、「小時候好愛這個」、「小時候的味道欸」、「這個好吃，全聯只有特殊節日才有賣」、「寶泉市老店，東西都蠻好吃的」、「我也愛這味」、「這真的好好吃」、「以前都有在賣唷！蠻好吃的」。

另外也有網友提醒，這款檸檬蛋糕偏甜，適合配茶和咖啡，冷凍冰過後口感更好，「蛋糕適合螞蟻人吃，配咖啡當下茶不錯」、「這餅起碼40幾年前就有了，第一次吃感覺怎麼有那麼好吃的餅，現在老了就覺得太甜」、「前兩天有買放在冰箱冷凍庫冰，配茶吃真的很讚」、「冰過才好吃」。