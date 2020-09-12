全聯買供品！拜完開洋芋片吃…她一看「超扯份量」傻眼

▲全聯商品多樣，深受不少民眾喜愛。（圖／記者許靖騏攝）



實習記者劉雪兒／綜合報導

全聯主打價格低廉和商品多樣，是不少民眾購買民生用品首選。一名網友近日到全聯買拜拜用的供品，在宴請四方兄弟後，打開吃洋芋片來吃，卻發現洋芋片的份量少得可憐，讓他相當傻眼。貼文一出引來近百則留言，有網友打趣的說「好兄弟吃剩的」、「好兄弟有認真吃」。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文表示，她7日去全聯買拜拜要用的供品，等拜拜完後，姪子想吃零食解饞，於是開一包洋芋片，只是沒想到打開後，洋芋片的份量讓她直呼「這有點扯」。從照片可以看出，這包洋芋片的份量根本不及三分之一，剩下的全都是空氣。

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▲這洋芋片的份量讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，引來近百則留言，網友們回應，「農曆七月，一切都合理了」、「正常！好兄弟吃剩的啊」、「看來好兄弟也愛這一味」、「好朋友當然要先吃囉」、「看來拜過被吃了」、「好兄弟有認真吃」、「因為好兄弟都是用吸的呀，合理合理」、「這樣好兄弟應該也會X譙廠商」、「收太快了，好兄弟來不及吃完」、「普渡後很正常啊」。

也有類似經驗的網友分享說，「我也買過」、「洋芋片類的好像越來越多這樣的」、「每品牌的洋芋片都是這樣」、「正常，我兒子也很喜歡吃，有次3個小孩各買自己要的零食回家，打開倒在盤子上，兒子的那包蚵仔煎只有別包的3分之1」、「我在買之前就有發現了」。