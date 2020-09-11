全聯社團內爆紅好物排行榜Top4！網友推爆「超欠買」

▲網友在臉書社團內熱推全聯的四種日常生活好物。（圖／網友提供，請勿翻攝）



消費中心／綜合報導

「請支援收銀！請支援收銀！」聽到熟悉的廣播聲就知道來到全聯，全聯福利中心遍布全台，店內品項琳瑯滿目，不管是生鮮肉類蔬果、新鮮麵包、生活用品⋯⋯等應有盡有。網路上也紛紛出現許多關於全聯好物的討論社團，像是FB上《我愛全聯－好物老實說》社團內就有80萬成員，經常有網友推薦意想不到的超值好物，近期就有四款被網友推爆直呼「超欠買」的熱門好物。

網友推爆必買好物1：「歐樂B電動牙刷」 超值組合根本買牙膏送電動牙刷



▲全聯歐樂B電動牙刷引發社團網友熱議，因電動牙刷加7條牙膏合購只要945元。（圖／網友提供，請勿翻攝）

「原來全聯也有賣電動牙刷！」許多人都不知道原來全聯也有賣電動牙刷這種小家電。直到前陣子社員分享，全聯有歐樂B電動牙刷加7條牙膏合購的超值優惠，才讓社員意識到並紛紛搶購。許多社員用過之後也紛紛回社團分享「電動牙刷很方便，而且真的比手動刷的乾淨很多」，讓歐樂B電動牙刷在全聯瞬間爆紅，更有人表示自己跑了五次才買到！沒想到這麼超值的優惠最近又出現了，這兩天就有網友又通報，9/24以前全聯「歐樂B動感超潔電動牙刷」加歐樂B牙膏任選7條合購只要945元，超高CP值讓網友紛紛表示「已入手」。

▲社團網友發文後引發熱烈回覆，其他社員表示電動牙刷是很好的投資。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯－好物老實說》）

網友推爆必買好物2：「HAIR RECIPE奇異果洗髮精」 日本夯到台灣的蓬鬆系夯品

▲跟奇異果「跨界合作」的洗髮精，除了外型吸睛，好評也超多。（圖／網友提供，請勿翻攝）

全聯生鮮蔬果區是許多少女和主婦的最愛，近期HAIR RECIPE髮的料理洗髮精與全聯推出行銷奇招，將奇異果髮品展架置放奇異果旁，跨界陳列的新鮮感令消費者眼睛為之一亮。HAIR RECIPE是日本超紅的「蓬鬆系洗髮精」，使用過的網友好評不斷。社團內就有網友發文「看到一項非常新奇又幽默的產品展示，到底是誰想出來在奇異果旁邊放洗髮精！近看發現居然是奇異果的洗髮精欸！」底下網友也拉出一片好評「一定要搭配他的護髮，非常厲害」、「我也在用這瓶，洗完隔天也很鬆，正適合夏天用～」、「這款洗完頭髮蓬鬆，而且控油，超級無敵推推」，超長的留言串看得出絕佳口碑，網友們多次回購的心得更具說服力。

▲跟奇異果「跨界合作」的洗髮精，除了外型吸睛，好評也超多。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯－好物老實說》）

網友推爆必買好物3：「風倍清織物消臭噴霧」 烤肉一噴就除臭！

▲中秋烤肉季節到，有了風倍清免去一身燒烤味的尷尬。（圖／網友提供，請勿翻攝）



一年一度中秋烤肉季即將到來，雖然和親朋好友歡聚烤肉很開心，但烤完肉之後全身上下都是「烤肉味」，實在令人很不舒服，更別說如果還要續攤會有多尷尬。《我愛全聯－好物老實說》中，就有網友狂推風倍清的除臭噴霧已經變成他的「玄關三寶」，每天回家一定會用風倍清的除臭噴霧噴一下才把鞋子放進鞋櫃，吃完火鍋或燒烤回家也可以順便噴一下外套再掛起來，除臭效果很好，每天都要噴一噴！底下網友回覆也是各種推坑，大讚不管是噴床單、枕頭、小朋友物品或是安全帽都好用，真的是「超欠囤」！

▲中秋節烤肉總會讓身上充滿味道，網友推薦風倍清，「除臭效果超神奇」。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯－好物老實說》）

網友推爆必買好物4：「好自在液體衛生棉」超強吸收力 限時兩週買一送一！

最後一項必買商品則是好自在的液體衛生棉，總是讓女生們放心的強大黑洞吸收力，社團成員分享即日起至9/24，液體衛生棉限時兩件149，一年僅此一檔，絕對要趁機囤好囤滿！

▲液體衛生棉限時兩件149，使用過的網友大喊「要買一年份的衛生棉」（圖／網友提供，請勿翻攝）

你有認真逛過你家附近的全聯嗎？這些好物你知道嗎？今晚就來去晃晃、把這些口碑爆棚的好物帶回家。

網友購物清單筆記：即日起～9/24

網友推薦1：歐樂B電動牙刷+7支牙膏，特價945元

網友推薦2: Hair Recipe 奇異果洗髮精，特價 349元

網友推薦3: 風倍清織物除臭噴霧補充包，兩件特價194（平均一件97）

網友推薦4: 好自在液體衛生棉，兩件特價149(平均一件75元)