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中印硝煙再起？西藏軍區「1號作戰方案」曝光　解放軍4600公尺實彈演練

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▲▼西藏軍區,中印。（圖／央視新聞）

▲央視播出解放軍實彈演練畫面。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印邊境緊張局勢持續，儘管雙方外長達成盡快從拉達克東部撤軍的共識，但備戰仍在緊鑼密鼓展開。《央視新聞》11日報導稱，西藏軍區某合成旅近日執行「1號作戰方案」，演習如此稱呼頗為罕見，暗示一旦戰事發生，解放軍已做好準備。

▲▼西藏軍區,中印。（圖／央視新聞）.

▲演習畫面。（圖／央視新聞）

據《央視新聞》報導，西藏軍區某合成旅近日在海拔4600公尺的陌生地域，組織成建制、全員額、多科目、跨晝夜實兵實彈演練，執行的是「1號作戰方案」。

▼演習畫面。（圖／央視新聞）

▲▼西藏軍區,中印。（圖／央視新聞）

西藏軍區是解放軍在西藏自治區設立的軍隊一級組織，屬於副大軍區級別，隸屬陸軍領導，是五大戰區中的西部戰區軍種機關。自中印邊境局勢因鳴槍事件再度升級後，西藏軍區於近日展開包括高原傘降訓練、火箭炮實彈訓練等在內多次演練。

中國外交部長王毅10日與印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）在莫斯科會面，雙方初步同意解決中印「邊界僵局」，「當延局勢不符合任何一方利益」，並達成協議「禁止在邊界沿線使用槍支」，撤回所有越線人員和脫離接觸。

不過有印度媒體報導指出，解放軍在中印邊境集結了5萬大軍、150架戰，還有大量的火箭彈與飛彈進駐。印軍方面表示，部隊已經在邊境完成部署，隨時能夠因應解放軍的任何集結，率先在北京之前做出反應。

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