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姐妹淘陪金髮正妹打電話求復合　男友嗆爆：妳跟我爸打砲

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▲▼電話彼端的男友爆出真相的瞬間，姐妹淘全都嚇到合不攏嘴。（圖／翻攝自B.C.&Lowy YouTube）

▲電話彼端的男友爆出真相的瞬間，姐妹淘全都嚇到合不攏嘴。（圖／翻攝自B.C.&Lowy）

記者林彥臣／綜合報導

在國外有一位金髮正妹，想要挽回分手的男友，在姐妹淘的陪同下，打電話求復合，沒想到在電話另一端的男友，當場嗆出驚人真相，「你當我不知道，你有跟我爸打砲嗎？」讓一旁的姐妹淘們，當場嚇到目瞪口呆，連嘴都合不起來。

金髮正妹在影片中，用有些尷尬卻又嬌羞的語氣，打電話跟男友說，雖然過去發生了很多風風雨雨，「但我還是很喜歡你」。

▲▼金髮正妹還是很喜歡分手的前男友，打電話想要求復合。（圖／翻攝自B.C.&Lowy YouTube）

▲金髮正妹還是很喜歡分手的前男友，打電話想要求復合。（圖／翻攝自B.C.&Lowy）

但是電話彼端的男友，卻不假辭色地回答，「你在開玩笑吧，你當我不知道你有跟我爸打砲嗎？X你的」。在男友爆出真相的當下，在場陪同的姐妹淘，全都嚇得目瞪口呆。

根據B.C. & Lowy翻譯了國外論壇的討論內容，有網友翻出了這位正妹的告解文，她在裡面提到自己與前男友交往兩年半，因為兩人即將到不同的地方上大學，最後協議分手。

金髮正妹說，有一次趁他男友的爸爸外出買東西的時候，在家裡親熱，結果男友爸爸因為忘記帶錢包半途回家，剛好撞見他們在「辦事」，尷尬的她當時馬上離開現場。

她還說，她其實一直對男友的56歲爸爸有好感，與前男友分手半年後，在大賣場巧遇了前男友的爸爸，兩人也聊到了以前那個尷尬的事件，當場還撩起爸爸說，「其實當時我心裡有偷偷希望你能留下來（加入我們）。」

爸爸竟然也回說，「其實我心裡也有一樣的想法。」結果就在他們巧遇的20分鐘後，這位女子就回到前男友的爸爸家裡發生關係。

正妹說，前男友的爸爸是個鰥夫，他的老婆在幾年前因為癌症去世，而她平常一個禮拜至少會跟這位爸爸約會兩、三次。有網友問她說，這是不是一段「包養」的關係，女子回答說其實對方並沒有在她身上花大錢，但偶爾會請她吃晚餐，也會偶爾送她高級內衣，此外聖誕節和生日的時候也會送她首飾和項鍊。

最後有人問她說她愛對方嗎？正妹回答，「愛，朋友的那種愛。」

B.C. & Lowy全文

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