男友劈腿！20歲妹「提分手」引殺身之禍…停車場內慘遭「刀穿脖頸」放血亡

▲25歲男出軌後求覆合遭拒，停車場殺害前女友。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江嘉興市一地下車庫內2019年8月10日下午發生一起血腥命案，一名20歲的短髮妹慘遭前男友割喉放血慘死，在當時引起極大關注。據悉，兇手是因出軌後求復合被拒，痛下殺手。2020年7月16日上午，該案在嘉興市中級人民法院一審開庭。

據《浙青網》報導，2019年1月，25歲的陸姓男子與徐姓女生確定戀愛關係，同年8月初，由於男友出軌等原因，徐女提出分手。

此後，陸男一直想要復合，在前女友下班途中或家門口多次堵截，糾纏著想復合。

8月10日下午3點多，陸男打聽到徐女與人在嘉善縣魏塘街道中山西路118號星悅城星巴克內，遂帶水果刀趕至店內，再次要求復合，遭到拒絕後，奪走徐女的手機，引她到地下車庫。

▲兇手摟抱糾纏前女友。（圖／翻攝自微博）

兩人到達地下車庫負2層後，陸男摟抱糾纏徐女。期間，徐女一直努力掙脫，並明確表示拒絕。

幾分鐘後，陸男強行將徐女拖拽進入車庫中隱蔽通道內，採用掐脖子、水果刀捅刺的方式將她殘忍殺害。

作案後，陸男迅速駕車逃離現場。當天晚上5點多，他在家人陪同下至嘉善縣公安局投案自首。警方隨後趕往案發地下車庫，發現徐女已經死亡。

經法醫鑑定，徐女生前受外力作用於頸部壓閉氣道導致窒息，又被銳器捅、刺前頸部造成頸部大血管破裂致大失血而死亡。

▲25歲男停車場殺害前女友。（圖／翻攝自微博）

陸男事後稱，自己對前女友感情很深，無法接受分手事實；雙方分手後，因為徐女將他的微信拉黑，就請好友將前女友的微信朋友圈內容截屏發給他，以便繼續關注對方的生活動態。

他回憶，案發當天，得知徐女在星悅城星巴克，因為多次挽回無果，當時頭腦發熱，將徐女殺害。

公訴機關認為，被告人陸男故意非法剝奪他人生命，並致人死亡，應當以故意殺人罪起訴。目前，案件還在審理之中，法庭將擇日宣判。

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