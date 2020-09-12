女嬰曬太陽…寵物犬「以為是食物」啃咬！　她右手慘被咬斷甩飛

▲家中4歲的普羅特獵犬似乎把女嬰視為食物，張口撕咬女嬰，並把孩子的右手咬斷。（示意圖／CFP，圖中獵犬並非新聞提及之寵物犬）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞南部大城馬六甲一對夫妻近日迎來寶貝女兒出生的喜事，但就在8日這天，當家人把黃疸指數較高的女嬰獨自留在戶外曬日光浴的同時，家中4歲的普羅特獵犬似乎把女嬰視為食物，張口撕咬女嬰，當孩子被發現的時候，右手已經被咬斷，滿身是血嚎啕大哭。

中國報報導，事發於8日上午8時30分左右，一名女性家屬把已經喝完奶的女嬰抱到室外，讓孩子能夠在靠近籬笆的地方曬太陽，她先是把孩子放在準備好的枕頭上，隨即進屋，處理接下來幫孩子洗澡的熱水。

只不過，相隔才數分鐘，悲劇就此發生。當她走到屋外的那一刻才發現，家中飼養的普羅特獵犬正張口咬著女嬰，且孩子的右手已經被咬斷、甩至籬笆外，嚎啕大哭的女嬰全身沾滿血，趕緊大聲呼救並把孩子緊急送醫。

警方表示，這家人飼養5隻寵物犬，其中一隻正是大型普羅特獵犬，但並沒有申請養狗許可，已知事發當下，普羅特獵犬並沒有被綁住。當地官員11日前往民宅開出罰單，且把張口攻擊女嬰的普羅特獵犬帶走。

據了解，女嬰是該對夫妻的第一個小孩，事發送醫後，現已轉院至吉隆坡醫院接受治療，但接回右手的手術進度仍有待確認，目前已知正在坐月子的母親情緒激動，迄今無法接受事實。

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