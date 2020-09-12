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印尼女傭「沙國冤獄20年」！遭控毒殺雇主　付3千萬贖金終獲釋

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▲▼ 在沙烏地阿拉伯幫忙打理家務的印尼移工艾提2001年被控謀殺雇主、判死刑，經協商20年，如今籌約新台幣3000萬元後獲釋。（圖／翻攝自推特@ninikwafiroh）

▲ 在沙烏地阿拉伯幫忙打理家務的印尼移工艾提2001年被控謀殺雇主、判死刑。（圖／翻攝自推特@ninikwafiroh）

文／中央社記者石秀娟雅加達12日專電

一名在沙烏地阿拉伯幫忙打理家務的女性印尼移工2001年被控謀殺雇主被判死刑，印尼政府與沙國協商20年，終於在籌足約新台幣3000萬元後結束冤獄，7月已返印尼與家人團聚。

艾提回印尼後感染了2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），痊癒後才與家人團聚，距離她離家當移工已20年，兒子如今已當了父親。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導艾提（Etty binti Toyib）的故事，以及印尼移工為了改善家計，在沙烏地阿拉伯工作所面臨的處境。

艾提2000年中將6歲的兒子託給家人，到沙烏地阿拉伯的雇主甘姆迪（Faisal Al Ghamdi）家工作，照顧他、他的太太和他們的4名小孩，年紀最小的才出生一週。隔年底甘姆迪在家吃完早餐後，身體不適就醫，卻在醫院往生。3個月後，他的家人指控她下毒，法院也依家人要求判她死刑，她從此入獄，直到今年7月才獲釋。

根據ABC的報導，醫院最初判斷甘姆迪是自然死亡，但他家人指控艾提在優格下毒，沙國官媒也宣稱艾提承認殺了甘姆迪。艾提則始終否認，她說，相關報導是謊言，甘姆迪向來體弱多病。她質疑難道甘姆迪就醫時，醫院沒有檢查他是否有被下毒。

沙烏地阿拉伯人權紀錄受質疑，印尼移工在沙國受虐、被剝削、甚至被處死的事件常造成兩國關係緊張。2011年中，沙國以砍頭極刑處死一名被控謀殺雇主的印尼家事工，執行前未通知印尼，印尼自當年8月起停止對沙國輸出家事工至今。

不過，因沙烏地阿拉伯的待遇較高，仍有印尼移工非法前往當家事工。ABC報導，據統計，包括技術性移工在內，目前在沙國的印尼移工有約150萬人。

印尼拯救艾提的行動歷經3任總統。ABC報導，根據沙烏地阿拉伯奉行的伊斯蘭教法，在報復刑（Qisas）制度下，國家及受害者家屬都有權要求加害人被處死刑。若受害者家屬如此要求，國家無法干涉。另被判死刑者可拿贖金（Diyat）換生命。

報導指出，印尼政府募得約新台幣3200萬元後與沙國協商，沙國法院判定暫緩執行。但當時甘姆迪的妻子和3名年紀較長的小孩都反對，法院決定等甘姆迪的幼子18歲成年後再說。這名幼子成年後先是和家人持一樣的立場，但印尼政府不放棄，找到甘姆迪的兄弟，由他說服甘姆迪的幼子後，甘姆迪一家人才同意接受贖金。

甘姆迪的家人原先要求1000億印尼盾（約新台幣1.97億元）的贖金，印尼政府協商後，贖金降到155億印尼盾（約新台幣3058萬元），讓艾提在7月獲釋。

艾提說，家人都很高興、感恩曾經幫過她的人，她祈禱真主阿拉慷慨地回報他們的仁慈。

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