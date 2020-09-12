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快訊／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商低買高賣　囤150公噸海削

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▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內蒜頭從7月開始一路漲價，產地每公斤均價飆達333.4元高價。雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭；雲林縣調查站指出，該名蒜商從6月即開始大量採購國產蒜頭囤貨，並在逐次交易中墊高價格，賣給加工廠、合作廠商，調查站帶回相關帳簿釐清是否有炒高蒜價行為。

雲林縣調站指出，接獲線報指出，中部地區蒜頭盤商林姓廠商等二人利用防疫期間國內海關檢疫流程較往年嚴格，在進口蒜頭數量銳減情況下，疑似以大量採購囤貨再提高價格賣出，造成國內蒜價飆漲。

昨日雲林縣調站會同雲林縣府農業處前往林姓蒜頭盤商兩處倉庫實施行政稽查，在其中一處發現120公噸、另一處30公噸蒜頭及相關帳證資料，農業處人員對林姓蒜頭盤商進行訪談紀錄，調查局人員帶回蒜頭進銷帳證等相關資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，以有效赫阻蒜價飆漲。

▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣農業處人員對林姓蒜頭盤商進行訪談紀錄，調查局人員帶回蒜頭進銷帳證等相關資料，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，林姓蒜商自述，倉庫裡的蒜頭從雲林縣口湖、元長、土庫、虎尾等地向農民收購，進價平均約每斤120元，已賣出62公噸，給加工廠及合作廠商，剩下58公噸蒜頭作為契作蒜種用，其餘是零星買賣。

西螺果菜市場今表示，國內蒜頭供需到7月開始需仰賴進口蒜頭，因疫情影響蒜頭在檢疫卡關，國產蒜頭今年遇到雨災失收，價格一路漲到八月飆達每公斤228元，已破歷史天價，9月1日再漲到每公斤333.4元，換算台斤為200元，去年同期一公斤123元，平均一台斤約70、80元。

陳姓蒜商低調表示，缺蒜情況因疫情關係，進口提高檢疫規格亦不可免，近期蒜頭價格在上周已經飆到最高點，應該不太可能再漲上去，且在進口端提高防疫規格報關後，進口蒜頭應該很快就能輸入國內，目前同業均以能賣的都盡快賣出，至於是否有「囤積」狀況確實應查明。

▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣調站會同雲林縣府農業處前往林姓蒜頭盤商兩處倉庫實施行政稽查，在其中一處發現120公噸、另一處30公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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