獨／他「屁股插無形刀」爆痛！疑中惡招「草人插針」　醫揭真相

▲屏東一名小琉球漁夫，因為長期搬魚貨造成坐骨神經痛，醫師透過「針療」方式來處理 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

屏東一名家住小琉球的漁夫，鬼月期間發現自己屁股莫名疼痛，而且痛起來就像是被針刺，一度還有走不動的情況，懷疑自己是不是被人作法「草人插針」，跨海求診之後，醫生笑著說「這得要以針插針」，而且還是俗稱的西洋針灸才能破解，不過治療之後還得要小心，不然可是會「再中招」。

62歲的許先生是東港小琉球的漁民，日前覺得自己的屁股痛痛，也說不清楚，經過從事護理師的媳婦了解之後，確定疼痛的地方是從下背痛並且延伸至右側大腿，第一時間就請他到地方診所看診，不過卻沒有改善，媳婦才安排到高雄的七賢脊椎外科醫院來看診，收治這名病患的醫師是楊子旻，許先生一進門還跟醫師說是不是得罪人，被人「草人插針」，楊子旻一聽都笑了出來，表示「不可能啦」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊子旻醫師透過「針療」方式來處理 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲屏東小琉球一名漁夫，因為長期搬魚貨造成坐骨神經痛，用「高頻熱凝療」針頭治療坐骨神經痛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過診斷之後發現，其實根本沒那麼不科學，原來許先生的第四、五腰椎狹窄並壓迫神經導致右側坐骨神經痛，原本是建議開刀，不過許先生不願意，所以楊子旻醫師改用「以針攻針」，就是高頻熱凝療法來解決他的坐骨神經痛。楊子旻表示坐骨神經痛這種病症常見於勞工、尤其是營造業經常性要搬重，患者主述都是下背痛然後往下到屁股，甚至會再往下延伸，那種痛「好像針在刺，而且很深層，很酸到晚上無法入睡，嚴重的連走路都沒有力氣」。

楊子旻也透露這名患者不想開刀，所以採取門診手術「高頻熱凝療」，大概半個小時到一個小時可以完成，像是西洋人發明的針灸，利用電燒針來進入患部，透過電磁波產生定溫42度的熱，每秒刺激疼痛點兩次，每次20毫秒，持續作用在神經組織上，經由分子運動，摩擦生熱，即可誘發磁場內的組織細胞進而產生熱凝效應，造成適度的神經熱凝，達到阻斷疼痛的療效。不過醫師也提醒，治療之後還是需要休息，因為還有可能會復發，所以更要注意姿勢，減少粗重工作，才能降低復發機率。

▲屏東一名小琉球漁夫，因為長期搬魚貨造成坐骨神經痛，醫師透過「針療」方式來處理 。（圖／記者吳奕靖攝）