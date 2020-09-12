快訊／恐怖醋男埋伏河堤　女友蹓狗晨運...胸部慘被狂刺11刀命危

▲屏東縣內埔警方逮獲涉嫌行兇的李男到案，查扣作案工作。（圖／民眾提供）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉李姓男子，懷疑塗姓女友最近對他感情轉淡，11日早上在萬巒鄉一處河堤等候女友晨間溜狗運動談判，一言不和，涉嫌持預藏水果刀朝女友胸部連刺10多刀，其中一刀深及胸部，李行兇後逃逸，民眾發現報案，警、消人員趕到分別將傷者送醫，警方隨後將嫌犯逮獲。

據悉，目前無業的80年次李姓男子，因工作關係，認識大他10歲塗姓女子，對塗女產生好感，兩人去年12月開始交往，李男發現女友最近有意疏遠他，多次找她了解原因未果，知道女友早上有萬巒鄉一處河堤河堤溜狗運動習慣。

昨天早上持預藏水果，到該河堤等她，7點40分看到女友出現，一言不和，涉嫌持水果刀刺向女友10多刀，其中一刀較深，造成女友血流如注，女友受傷倒地哀嚎，他將兇器棄置附近水溝內逃逸，民眾發現，分別向警方、消防局求助，警、消人員趕到，先將傷者送醫急救，醫師檢查被害人有血胸現象，臉頰、頭頸部及手部等有10多處傷勢，目前生命跡象穩定，但仍於加護病房觀察中。

轄區內埔警分局獲報後，組成專案小組，並報請屏東地檢署檢察官盧惠珍指揮偵辦，調閱監視器，查知作案車輛及李嫌身分，兵分多路埋伏，昨天下午1時30分，發現他出現離家不遠處，立即趕往逮獲。

被捕時，李嫌心裡很鎮定，關心女友傷勢，但未對為何狠心刺傷女友10多刀表示後悔，警方訊後依殺水未遂罪嫌送辦，檢方向法官聲押獲准。

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