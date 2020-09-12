趁女友遛狗猛刺11刀！屏東恐怖鐵工隨身帶水果刀　落網態度冷靜

▲屏東縣內埔警分局逮獲涉嫌刺殺女友的李男到案，發現他隨身包包內平常就放著一把水果刀 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉李姓男子，懷疑塗姓女友最近對他感情轉淡，11日早上在萬巒鄉一處河堤等候女友晨間溜狗運動時展開談判，不料雙方一言不和，李男竟涉嫌持水果刀朝女友胸部連刺10多刀，事後被捕遭到羈押。據悉，當初兩人交往時，因年紀相差10歲，女方家人都不看好這段感情，建議女方不要再與對方交往，不料李男一再糾纏，終釀下大禍，讓女方家屬很不諒解。

據悉，李男和女友去年底，兩人同在一家餐廳服務認識，李即對女方展開追求，女方當時有將李男追求一事向家人提及，但家人發現兩人相差10歲，直覺不看好這段感情，建議與對方保持距離，但塗女事後仍不敵追求攻勢，與李男展開交往。

據調查，兩人交往期間，三不五時就因意見不合吵架，因此分分合合，這次又進入「冷戰期」，李男昨天帶著包包到女友常去的溜狗運動的河堤等她。

兩人講沒有幾句話，就開始吵起來，李男認為女友「對他很不耐煩」，講話很大聲，一氣之下就拿出放在包包的水果刀猛刺女友，造成塗女重傷，且胸口的刀傷還引發氣胸，這兩天是關鍵期。

據了解，李男在離開餐廳後，改從事臨時鐵工為生，但出入時隨身攜帶一個包包，內放著一把水果刀，他解釋是防身所用，不是「預謀」；但警方不解的是一般人平時會在隨身包包內放一把水果刀嗎?

據悉，李男涉嫌刺傷女友後被捕，他的家人也未到警局關心或了解；但員警發現他犯案後態度相當冷靜，只淡淡詢問女友傷勢，也未對一時衝動對女友或女友家人表達歉意或悔意。

初步調查，兩人感情生變後，塗女也想要和李男保持距離，離開公司後改以網拍、團購為業，卻還是無法逃出李男的毒手；家人對李男下手如此兇狠，相當不諒解，目前期盼塗女先度過眼前難過，再決定進一步行動。

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