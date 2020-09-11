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反瘦肉精美豬進口！藍營苗縣黨部連署　盼3天衝破5000份

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▲藍營苗栗縣黨部主委鍾東錦，率領黨團議員孫素娥、余文忠、楊明燁、鄭碧玉等人，共同為反美豬連署。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲藍營苗栗縣黨部主委鍾東錦，率領黨團議員孫素娥、余文忠、楊明燁、鄭碧玉等人，共同為反美豬連署。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

國民黨苗栗縣黨部將於12、13日展開全國同步食品安全公投連署，為全國民眾食的安全把關，苗栗縣黨部主委鍾東錦更是超前部署，率領黨團議員、立法委員徐志榮等各級民意代表於11日參加中苗社區防疫宣導講座時，共同宣示為維護苗栗縣民能夠吃的健康，食的安心，反對含有瘦肉精的美國豬肉進口。

議長鍾東錦指出，含瘦肉精豬肉進口後，標示不清，民眾無從分辨，尤其苗栗鄉親喜歡前往新竹知名的美式賣場購物，若苗栗跟新竹的標準不一，老百姓要者麼辦？老百姓很關心豬肉製品食品安全，反觀豬農卻靜悄悄，政府說百億補助豬農，立法院預算都還沒通過，政府真的很會摸頭。

▲議長鍾東錦率領黨內議員連署。（圖／記者黃孟珍翻攝）

立委徐志榮也自嘲表示，我是老人家，吃美豬也沒幾年，可是孫子跟孫女，不知道要吃多少年含瘦肉精的豬肉。政府的把關太鬆散，口罩都可以混來混去，武器買人家快淘汰的，還比較貴 ，美豬到底換了什麼？政府要一定說清楚。他在立法院，一定會強力把關。

鍾東錦表示，12、13日上午8點30分起，分別於頭份市徐功凡議員服務處跟後龍火車站前廣場兩地，在徐功凡議員及副議長李文斌帶領之下，持續邀請中港溪及海線鄉親來連署公投，希望3天的連署時間，能衝上5000份，共同為食安把關。

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