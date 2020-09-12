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不二坊停售！代購婦收訂金「卻轉賣他人」　賠9盒+3000元紅包和解

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▲不二坊代購疑似遭恐嚇倒賠9盒3千元和解。（圖／民眾提供）

▲不二坊代購疑似遭恐嚇倒賠9盒3千元和解。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化不二坊希望能終結蛋黃酥代購之亂，拋出震撼彈宣布自9日起暫停販售18天，沒想到代購價格也跟著喊到一盒1800元，等於1顆150元。9日傳出有代購業者因為將已經「訂金訂購的蛋黃酥」轉賣給別人，疑似遭到恐嚇，不僅倒賠9盒還賠了3千元和解金，才平息了一場紛爭。

地點就在不二坊旁的代購巷弄內，其中1間代購店家外停了一輛白色雙B轎車，還有2名警察站在一旁，只見到代購業者、一名婦人不斷向3名男子鞠躬道歉，原來3男早已經付了240元訂金，要購買蛋黃酥，但昨(11)日要取貨時，卻被婦人先行賣掉了，3人氣噗噗，最後只能向其他代購業者調貨，但1盒價格飆漲到1800元，對方無法接受，場面一度失控，差點要爆發衝突。

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▲不二坊代購疑似遭恐嚇倒賠9盒3千元和解。（圖／民眾提供）

代購業者與訂購者雙方僵持不下，恰巧彰化警分局員警到場，立刻了解原委， 3名年輕人說，已經向代購婦人下訂90盒，還要求賠1萬2000元；最後員警協調請大家不要吵架，婦人才自認倒楣，自掏腰包向同業買9盒，還附上和解金3千元紅包，這3名男子才悻悻然離開。一旁的代購店家則說，這3人目露兇光，好像是黑道的人，大家嚇得都不敢出聲，真的很恐怖。

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