妻子一個微笑...他下秒醫院瘋狂屠殺！兒目擊媽媽「血流乾」慘死

▲31歲的男子在病床旁捅死自己的妻子。（示意圖，與本文無關／取自Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

誰能想到，妻子的一個笑容卻惹來殺身之禍，兇手不是他人，竟是結婚數年的丈夫！事發於海南樂東黎族自治縣人民醫院，31歲的阿磊（以下均為化名）去病床床頭櫃拿蘋果吃時，只因看到妻子阿麗在笑，一下子心生怨念，拿起水果刀連捅多刀，而這一切，都被兒子小樂直擊。

綜合陸媒報導，事發於2月3日，小樂因病入院，阿磊與妻子在旁照顧。當天晚上10時許，阿磊去病床的床頭櫃拿蘋果吃時，只因看到阿麗在笑，他一下子心生怨念，想起在生活中，妻子對自己的打罵，便從床頭櫃的抽屜裡拿出一把水果刀，當著孩子的面將刀刺向阿麗頸部。

一頓連捅後，阿麗捂著頸部往房間外跑去求救，當時小樂也嚇壞了，高喊「爸爸殺媽媽」。聞訊趕到的醫生和護士對倒在樓梯連接處的阿麗進行施救，但終因傷情過重去世了。經鑑定，阿麗生前因頸部左側受到單刃銳器外力作用造成失血性休剋死亡。隨後警方將阿磊控制住。

有心理專家從心理層面分析了該案，稱當時的丈夫認為，他去拿蘋果吃時，妻子的這個笑屬於冷笑或者嘲笑，不是一種善意的笑，帶有一種諷刺的意思，這點燃丈夫憤怒的導火索，讓其感受到自己的自尊人格受損。

消息傳出後引發網友熱議，「想殺你就殺你，說這麼多都是藉口」、「微笑也能成為妻子被害的理由，所以因為殺人給他判死刑也是理由！！！」、「神經病啊」、「想殺人，什麼都能成為他的理由」。