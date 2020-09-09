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「你衣服像工人」他進網紅書店被擋…萬人怒炸：工人不配讀書？

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▲▼他因穿著被網紅書店擋在門外。（圖／翻攝自微博）

▲他因穿著被網紅書店擋在門外。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

職業不分貴賤！陝西西安一網紅書店9月7日試營業，吸引許多人前往朝聖。一名攝影師當天身穿一件迷彩長褲、長袖襯衫前往，還沒進去卻被門口的保全給擋了出來。保全的下一句話，也讓他當場傻眼，「你是不是旁邊工地幹活的？」事後，攝影師在網上PO文稱，「不管是誰都要尊重人。」

一名網友7日稱，自己在前往西安老城根G park的西安方所創聯中心時，因為「穿著」問題，被門口的保全攔了下來 。

當事者李姓攝影師回憶，當時保全問他，「是不是旁邊工地幹活的工人。」他回答，不是，只是來書店逛逛。沒想到，保全卻說，「你的衣服像幹活穿的衣服。」對此，他只好解釋，自己經常穿這種衣服，今天就是過來看看。

根據李姓攝影師的描述，當時他穿灰色上衣、迷彩褲子。雖然保全最後讓他進去了，但是他總覺得心裡不舒服。

▲▼他因穿著被網紅書店擋在門外。（圖／翻攝自微博）

▲方所書店。（圖／翻攝自觀察者網）

李姓攝影師指出，當時並不知道攔他的安保人員是書店的工作人員，還是西安老城根G park的管理工作人員。但他認為，「不管是誰都要尊重人，退一步講，假如我真的是個工人，真的喜歡看書，是不是進不去了？」

PO文一經發出，立即引發網友一致聲討。該網紅書店「方所西安店」作出了回覆，有顧客在進入西安方所創聯中心時受到詢問，造成了不佳的體驗，正式向當事人，同時也向所有在試營業期間有不良體驗的顧客致以誠摯的道歉。

不過，該書店卻解釋說，事情起於安保人員誤以為當事人是工作人員。回覆還稱，自2011年創辦以來，該中心始終以構建城市文化公共空間的新可能為自我期許，「公共性」、「開放性」和「平等性」一直是他們堅守並嚮往呈現的特質。聲明最後承諾，未來將加強對外聘安保團隊的培訓，也歡迎公眾繼續監督。

▲▼他因穿著被網紅書店擋在門外。（圖／翻攝自微博）

▲他當天穿了迷彩褲。（圖／翻攝自微博）

據百度百科，方所是集書店、美學生活、咖啡、展覽空間與服飾時尚等混業經營為一體的平臺，近年來深受廣大書迷朋友喜愛，又被稱為「網紅書店」。此前，另外一所「成都方所書店」兩個月試營業期間平均每日人流量達七八千人次。

不過，網友也表達了自己的觀點，「那來的優越感啊？工人就不配讀書、買書了？真是侮辱了書這個字」、「層次越底的人越瞧不起別人」、「我暈，現在都挑衣服看人了，吐了」、「高大上的環境，裡面有最貧乏最醜陋的靈魂」、「農民工就沒有讀書的資格？？？」

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