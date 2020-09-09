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紙本藝FUN券今開放領取！四大超商「3步驟領券」看這裡

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▲藝FUN券2.0。（圖／業者提供）

▲文化部「紙本藝FUN券」在今（9）日起，每日9:00-21:00開放至全台「四大超商」領券。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

文化部推出「紙本藝FUN券」在今（9）日上午9時起開放至「全台四大超商」領券，只要簡易「3步驟」即可領取。昨（8）日由文化部長李永得在律師見證下，以「幸運生日」方式公開抽籤，最後抽出生日為「04、06、09、11、16、18、20、30」的參與民眾得獎，總共65萬9,068人獲得每份600元紙本藝FUN券，可用於電影院、書店、藝文場所等。

為了振興藝文消費，文化部先前在7月推出「數位藝FUN券」共210萬人獲得，而此波則針對「65歲以上年長者、18歲以下未成年者、身心障礙人士」等手機弱勢族群推出「紙本藝FUN券」，經抽籤後，確定生日日期為「4日、6日、9日、11日、16日、18日、20日、30日」為中獎者，文化部也以簡訊或電子郵件發出中獎通知。

請繼續往下閱讀...

▲▼「紙本藝FUN券」中獎生日。（圖／文化部提供）

▲「紙本藝FUN券」中獎生日日期。（圖／文化部提供）

「紙本藝FUN券」得獎者不需要簡訊或驗證碼憑證，只要知道自己中獎，今（9）日起可於每日上午9點至晚上9點，攜帶中獎人的「健保卡」至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的任一店家（不限原登記的超商及店家），到事務機台點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印取票收據小白單後，至櫃檯向店員領取「紙本藝FUN券」。

▲藝FUN券2.0。（圖／業者提供）

▲全台四大超商，都可以用簡易3步驟領取「紙本藝FUN券」。（圖／業者提供）

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

「3步驟」領取紙本藝FUN券：

1、到任一家四大超商事務機，點選「藝FUN券」專區。
2、插入健保卡，列印取票收據（小白單）。
3、持取票收據（小白單），到超商櫃檯換取票券。

►考量超商服務人力，領券時間為09:00-21:00，任一門市皆可領券，不限原登記超商。

►紙本藝FUN券使用及領券時間：2020.09.09(09:00) —— 2021.02.28(23:59) 

客服電話：02-7745-7979

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

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