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大雪山遊樂區驚傳「死亡電擊」！技工配線疑未絕緣…觸電倒地亡

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▲▼大雪山遊樂區驚傳「死亡電擊」！技工配線疑未絕緣…觸電倒地亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲大雪山遊樂區6日驚傳技工觸電身亡。（圖／記者李忠憲翻攝，下同

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市和平區大雪山遊樂區6日下午2時許傳出死亡意外，一名劉姓技師（約60歲）當時正在進行電線改善工程，不料施工過程中疑似未做好絕緣工作，不慎觸電倒地，當下即已無呼吸心跳，經送往東勢農民醫院搶救後，仍宣告不治身亡。

消防局指出，現場人員在報案求救後，除了立即對劉男進行CPR外，也已AED對其施以電擊搶救，且碰巧還有另名苗栗縣消防局人員也在場，該員也立即協助進行急救，無奈最終送醫後仍回天乏術。

目前全案警方已經介入，台中市勞檢處也已立即要求該工程停工。台中市勞工局表示，大雪山及八仙山森林遊樂區發電機電線管路更新改善工程，由行政院農委會林務局東勢林區管理處交付水電公司承攬，承攬人所僱勞工於6日從事配電作業時，右手不慎觸碰無熔絲開關而感電，經送東勢區農會附設農民醫院急救，仍不治死亡。

經台中市勞動檢查處派員檢查，對於該案違反職業安全衛生法，已要求停工改善，並處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。市府同時已啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，妥善協處並提供家屬關懷，未來此案將列為防災宣導案例，保障勞工安全。

▲▼大雪山遊樂區驚傳「死亡電擊」！技工配線疑未絕緣…觸電倒地亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼大雪山遊樂區驚傳「死亡電擊」！技工配線疑未絕緣…觸電倒地亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

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