小王找親哥助陣談賠償　怒嗆綠帽夫「吃子彈」挨告恐嚇獲判無罪

男子與有夫之婦通件判刑，找親哥哥助陣談賠償挨告恐嚇。。（圖／翻攝pixabay）

記者李忠憲／台中報導

胡姓小王與李男妻婚外情遭判刑後，找親哥哥助陣找李男協調賠償，雙方協商不成，胡男親哥怒嗆「你是要吃子彈」、「要來砸店啦」、「500萬喔燒給你好不好」等，兩兄弟挨告恐嚇。一二審法官認為，李男當場也回嗆「沒在怕」等，並無心生畏懼，判胡姓兄弟無罪，全案定讞。

判決書指出，胡姓男子與李男妻子李姓女子2018年2次到汽車旅館發生婚外情。李男發現後提告2人妨害家庭，一審判李女3月，胡男2月確定。胡男為了跟李男協調，同年8月3日晚間6點找來親哥哥助陣，到李男經營的機車行協調。

胡男哥哥因協調不順利，當場情緒激憤向李男嚇稱「我要來跟你砸店啦」、「你是要吃子彈」、「我老大叫我來的，如果說要叫他哥哥回來處理你就沒命了」、「500萬喔！燒給你好不好」、「你店也不要開了啦」、「我知道你沒差啦，但你家人有差啊」等語，胡男也搭腔說「你爸媽住大坑」等語。李男因此心生畏懼，提告胡姓兄弟恐嚇。

胡姓兄弟否認恐嚇李男，表示當天是弟弟跟李男之間因為同一女子有感情糾紛要協調。一開始，李男就先說「要走兄弟事」，且在過程中不斷激怒哥哥，才會說出那些話。李男卻一再回稱「你現在是要來跟我大聲的喔」、「我又沒在怕」、「我市裡的兄弟要怎麼處理？」等語，可見他並沒有心生畏懼，協商中後也有跟李男道歉等。

法官檢視雙方對話錄音檔，認為胡姓哥哥在協商中雖有出言挑釁李男，但李男也不甘示弱回嗆。對話中，胡姓哥哥認為李男要求賠償金500 萬元不合理，乃以「燒給你」及「越南錢」等語回嘴相譏，還堅持要走兄弟事，那大家就來輸贏。堪認是口角衝突中一時氣憤才口出惡言，難認有恐嚇及心生畏懼，判胡姓兄弟無罪。

檢察官不服上訴，台中高分院審理後仍認為恐嚇事證不足，駁回上訴。

・用過就回不去的髮油

【更多新聞】

►倒車撞倒婦拖行10米慘死！ 貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

►咳血半年懷疑得肺癌...抓不到病因 1公分排骨屑卡氣管惹禍

►逢甲大學旁爆槍擊！毒梟賣B貨被抓包 約談判亮槍砸車「開轟」