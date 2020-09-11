一張圖看「食安公投」全台連署站　最快2021年8月28日投票

▲國民黨發起食安公投。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者徐政璿／台北報導

國民黨全代會後正式發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」反美豬公投，12、13日於全台22縣市同步發起第一階段連署，在傳統市場、區黨部、宮廟等設置上百個連署站。為了方便民眾連署，國民黨整理出「食安公投」全台連署站，2021年1月1日蔡英文政府開放瘦肉精美豬後，最快8月28日民眾就能投票反制。

▲「食安公投」各地連署站。（圖／國民黨提供）

國民黨表示，黨主席江啟臣於9月6日全代會宣告啟動捍衛食安公投連署，國民黨本週末即將進行第一階段連署，把握週六、日兩天時間，目標完成1萬份以上連署書。

國民黨痛批，蔡英文總統在事先沒有與民眾或相關產業溝通，也完全排除最高民意機關立法院的討論下，直接拍板開放瘦肉精豬肉進口，粗暴決定國人健康與台灣的未來，且看不到任何影響評估就逕行宣布開放，明顯違反食品安全衛生管理法規定。

國民黨強調，國人豬肉食用量大，豬肉類的加工食品多，且國人愛吃內臟，令人憂心開放美豬導致國人攝入萊克多巴胺的負面影響與傷害。此外，政府有關美豬油脂標示與否的決策倉促反覆，豬肉原產地標示的規範也混亂無章，呼籲全民為了自己與下一代的健康站出來，參與連署與公投，將拒絕瘦肉精美豬進口成為全民共識。

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