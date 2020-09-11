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挑對象不能只看星座！「焦慮型＋逃避型」最災難的戀愛組合

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▲打遊戲,滑手機,手遊,情侶。（圖／CFP）

▲挑對象除了要看星座之外，要更瞭解自己與對方的依戀模式。（示意圖／CFP）

文／《依戀效應》

【如何一眼就看出約會對象的依戀模式？】

撰文：皮特‧羅文海姆（《依戀效應》一書作者）

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不管是我們生活中出現的熱心媒人，還是我們手機裡的相親約會應用程式，都希望了解我們最喜歡的食、電影、愛好等，因為所有這些都有助於找到我們的理想搭檔。但他們可能都遺漏了一項最重要的元素：依戀模式。

數百項最新研究證實，我們每個人都有一種依戀模式，這是指我們在幼年時期通過與父母和其他照顧者的互動而形成的核心情感，這會決定我們如何在生活中與他人建立關係。依戀模式主要分成三種：安全型依戀，焦慮型依戀和逃避型依戀。某些依戀模式的組合會產生特別好的結果，某些依戀模式則有可能導致災難。

在建立關係之前，我會建議你評估一下自己的依戀模式以及約會對象可能的依戀模式。你可以透過《依戀效應》一書來了解自己的依戀模式，但是你要如何判斷你的約會對象是哪種模式呢？

這邊提供一些重要的線索，讓你可以在初次約會時就掌握對方可能的依戀模式。在累積數年的依戀研究後，我已經確定，掌握以下這三大指標，就可以大致確定約會對象的依戀模式。

1. 初次見面的對談流暢度。

初次約會，從彼此交談的流暢度，就能夠收到足夠的信號，來斷定你的對象是屬於安全型依戀（容易信任他人且對親密關係感到滿意），逃避型依戀（習慣避開關係，尋求個人獨立）或焦慮型依戀（渴望親密並需要不斷尋求安心感）。

羅切斯特大學（UniversityofRochester）心理學教授哈里‧萊斯（Harry Reis）博士解釋，根據在雙方初期互動中的交談方式，能夠很容易確定：逃避型依戀者對談論情感感到相當不自在。他們會傾向談論自己的工作，工作，喜歡的電視節目以及其他類似主題，不希望話題變得個人化或過於深入。

安全型依戀的人則能夠靈活發揮，讓人感到輕鬆，容易相處

從初次見面的談話中，安全型依戀者與焦慮型依戀者有時看起來極為相似。那是因為，焦慮型依戀者害怕被拒絕，想要取悅對方，常常會表現得幽默風趣。換句話說，他們可能像安全型依戀者一樣充滿自信和參與感，但實際上他們這樣做是出於另一個原因。

Reis博士解釋說：「有些焦慮的人對另一個人並不真正感興趣。他們只對喜歡他們的人感興趣。他們愛說：好了，別再說我了。我想了解你。你對我有什麼看法？焦慮型依戀者只在乎你對他的看法。

要確定你的對象究竟是哪一型，請使用以下這個指標。

2. 身家披露的程度。

逃避型依戀者不太可能透露他們的內心話，特別是向一個剛見面的人。大體來說，他們幾乎不會透露任何信息。他們會有意識無意識地告知他人：他們不需要仰賴別人的力量。

焦慮型依戀者往往會太早地透露自己太多信息。這種自我披露的衝動可以反映出他們需要快速找到親密關係。他們在實際建立關係之前，就感到對親密的需求。結果是，他們可能顯得有些黏人、過度需要和過度渴望。

安全型依戀者則會達到黃金比例：他們不會透露太多，也不會太少，而是恰到好處。他們總是能夠很完美地處理好緊張的局面，並基本上對任何人事物都保持樂觀態度。

3. 個人情史。

安全型依戀者無論是否戀愛中，都能舒適自在地生活。如果通過交談你了解到，你的對象有很長一段有對象，又有很長一段時間沒有對象，那麼這可能表示他屬於安全型依戀模式

慮型依戀者由於渴望親密，並且在沒有伴侶的情況下會感到情緒不完整，從青春期開始，就可能一直擁有對象。在提及過去的伴侶時，他們可能會表現出強烈的怒氣，或給你一種事情在他心中尚未解決的感覺。

相反地，如果你的對象過了成年期都尚未有過認真的戀愛關係，那他很有可能是逃避型依戀者。還有，他可能擁有一大票的朋友，但似乎沒有一個知心密友

那幾種依戀模式最速配？

如果你屬於安全型依戀，恭喜你。依據研究表明，你有辦法與任何依戀類型者建立成功的關係。如果你的對象也屬於安全型依戀，那麼你們雙方都有能力讓這段關係穩定持久發展。如果你的對象屬於逃避型依戀或焦慮型依戀，你可以通過了解對方的依戀需求，使關係更加穩定；而隨著在一起的時間愈來愈長，你也可以幫助伴侶轉型成安全型依戀。正因如此，安全型依戀者是所有人的最佳良伴。正如哈利．萊斯教授所言：「如果你能找到一位安全型依戀的人，你就領先大家五步了。」

焦慮型依戀的人希望與伴侶親近，甚至到水乳交融的地步，他們能接受強烈的親密關係與正向情緒，特別是在交往初期階段。不過他們也很難相信感情，這讓他們內心對於親密關係的渴望陷入拉扯。他們強烈需要與人維持關係，討厭因為沒有伴侶而沒有安全感。如果一對伴侶都屬於焦慮型依戀，他們的互動可能是纏著彼此與控制對方，反而限制了兩人發展的更多可能性。

逃避型依戀的人較獨立自主，因此往往對一段感情投入較少，當發生衝突，他們會選擇拉開距離。他們通常不會選擇逃避型的對象，而是偏好安全型或焦慮型的伴侶，這會讓他們感覺更自立自強。如果兩個逃避型依戀的人成為一對伴侶，一旦問題出現時，很有可能兩人都會毫不猶豫抽身離開。

最糟糕的依戀模式組合，就是專家所稱的「焦慮逃避型困境」，指的是逃避型依戀與焦慮型依戀組成的伴侶，兩人需要的親密關係程度不同：焦慮型依戀的人試著親近，逃避型依戀的人拉開距離。當需求無法獲得滿足，他們的反應方式完全相反，因此形成「你追我跑」的惡性循環。

但請記住：沒有配對注定失敗。

儘管如此，沒有任何依戀模式組合是注定會失敗的。就算一對伴侶必須面臨比別人更多的問題，只要了解各自依戀模式的影響，努力解決這些挑戰，例如透過諮詢，也可能成功維持讓人滿意的穩定關係。

▲《依戀效應》。（圖／三采文化提供）

★本文經三采文化授權，摘自《依戀效應》。

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