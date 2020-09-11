9月下旬可能還有4個颱風生成　專家示警：秋颱路線變化多又強



記者葉國吏／綜合報導

今年首波秋季鋒面報到，不過由於結構微弱，對天氣影響不大。氣象達人彭啟明透露，9月中下旬可能還會有3-4個颱風生成，而且秋颱路徑變化多、強度較強，提醒民眾不能存僥倖心態。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」發文表示，這2天台灣的天氣是典型的晴時多雲偶陣雨，微弱的鋒面在台灣附近徘徊，分別有南北風交會，但勢力還不夠強，對流雲系發展的範圍及強度也較弱，不過午後在靠山區發展的熱對流仍很旺盛，靠山區還是要多留意午後雷陣雨的發展，仍有時候有較大雨勢出現。

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▲彭啟明透露，9月下旬可能還會影3-4個颱風。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

彭啟明透露類似的天氣會持續到下周一，周末也有機會有些北風南下，但都不是很顯著，大致都維持類似天氣，一直要到下周二、周三，南風更為增強，才會有點改變，不過可能還是類似微弱鋒面擺盪的初秋天氣。

另外，在菲律賓東方海面上，也有低壓發展，不過還沒有顯著成長的跡象，但下周可能要觀察菲律賓東方海面到南海上的擾動雲系發展，雖然從現有各種預測模式上來看，未來一兩周較為平靜，但統計上或中短期的氣候預測上，還是有可能在9月中下旬有3-4個颱風生成，仍有可能1-2個偏向南海區域。

彭啟明提醒，秋颱的路徑變化多、也容易出現較強颱風，還是不能存有僥倖心態。