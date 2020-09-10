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「40天密集生8颱」未來還會有　彭啟明提醒：9月仍是颱風旺季

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今年至今已經累積10個颱風，其中過去40天很密集的有8個颱風生成，彭啟明預期未來也都還會有。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

即將邁入9月中，氣象達人彭啟明指出，長期統計上，到這時間點，應該要有15.4個颱風，今年至今已經累積10個，其中過去40天很密集有8個颱風生成，預期未來也都還會有。

不過，彭啟明表示，短時間內，至少未來這一周熱帶海面上還沒有新颱風要生成的跡象。但他也提醒，9月仍是颱風旺季，還是要注意最新的動態變化，把所任職的企業或是鄰里社區的防災體質能夠強化才是面對颱風或極端天災最好的方式。

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至於未來天氣變化，彭啟明表示，這幾天開始有北風及南風兩種不同特性的氣流在台灣附近交會，但還不夠強，只能說是微弱的鋒面在台灣北方海面建立，非常接近北台灣，也有逐步往台灣附近接近的趨勢。

今天在台灣的上空，大氣條件較不穩定，南北風交會加上熱力兩種勢力，各地都容易有陣雨發展，也伴隨午後熱對流，要留意伴隨閃電雷擊的較大雨勢，遇到要能避就避。

彭啟明說，這波鋒面系統雖然聽起來是秋天的第一道鋒面，但結構還不是很完整，和梅雨季的鋒面相差很多，還不夠強。台灣各地就是晴時多雲偶陣雨型的天氣型態，雖有點北風，不過和前幾天受颱風環流引發的偏北風差很多，多數時間還是偏悶熱。

類似的天氣會持續到這周末，甚至到下周一、二，持續有南北風交會，或是兩者交會發展的較小的低壓系統，各地溫度早晚清晨約在 24-26度，中午高溫33-35度，中午偏熱但早晚非常舒適，尤其大雨過後非常涼爽，建議好好把握。

下一波改變時間點可能在下周二、三，目前各系統都還不是很強，初秋的天氣變化有時就像是春天，變化很快，說變就變。

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