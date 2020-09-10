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入秋首波鋒面到！今起全台連6天有雨　週末北台灣降溫

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今年入秋首波鋒面即將報到。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今年入秋首波鋒面即將報到！今天台灣附近有鋒面形成，水氣增多大氣不穩定，降雨機率高，山區及北部、東北部容易有局部大雨發生，至於其他時間當海面有降雨雲層移入時，也會帶來短暫陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今、明(10、11日)2天微弱鋒面大致在北部海面徘徊，台灣在低壓環境內，水氣多、大氣不穩定。午後陽光加熱地表，導致大氣不穩定度釋放，各地區發展局部陣雨或雷雨的機率高，有較大雨勢，應注意；其他時間降雨機率降低，局部地區偶爾有短暫降雨。

請繼續往下閱讀...

白天若遇降雨則稍轉涼，若無降雨則中午前後仍感微熱；各地的最低氣溫則變化不大。今日各地區氣溫：北部23至33度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至35度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲山區及北部、東北部容易有局部大雨發生。

最新模式模擬顯示，週六至下週一(12至14日)微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼；午後各地局部陣雨或雷雨的機率高，其他時間迎風面北部及宜花地區降雨機率亦提高；應注意較大雨勢。

下週二、三(15、16日)微弱鋒面又調整回北部海面，風向轉西南風，北台灣氣溫略升；大氣不穩定，各地仍以午後局部陣雨或雷雨為主，其他時間降雨機率降低。

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