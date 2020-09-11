鋒面到風向變！北台灣明轉涼有雨　雷雨轟炸3地區

▲今(11)日盛行風向是西南至偏南風，各地大多為多雲透光的天氣。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

儘管「入秋首波鋒面」報到，不過由於結構微弱，所以對天氣影響不大。今(11)日盛行風向是西南至偏南風，各地大多為多雲透光的天氣，午後應留意局部短暫雷陣雨。氣象專家提醒，名起風向轉變、北台灣轉涼有雨，而且要注意較大雨勢發生。

今天盛行風向是西南至偏南風，各地大多為多雲透光的天氣，午後應留意局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，在山區活動應特別留意天氣的變化，另外清晨至上午南部及東南部地區偶有零星短暫陣雨；至於溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約33-35度。

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▲明日至下週一(12至14日)微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼。



氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(11)日)台灣在低壓環境內，水氣多、大氣不穩定。午後陽光加熱地表，導致大氣不穩定度釋放，山區午後有局部陣雨或雷雨發展並擴及部分平地，有較大雨勢，應注意；其他時間降雨機率較低，局部地區偶爾有短暫降雨。中午前後仍感微熱，各地的低溫變化不大。

最新模式模擬顯示，明日至下週一(12至14日)微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼，迎風面北部及宜花地區有局部雨，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。下週二至週四(15至17日)微弱鋒面又調整回北部海面，並逐日北移至東海、華中一帶，台灣附近風向轉西南風；北台灣氣溫略升，大氣不穩定，各地仍以午後局部陣雨或雷雨為主，其他時間降雨機率降低。