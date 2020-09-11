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平溪天燈街遭鐵鍊深鎖！店家槓地主「房租漲52倍」…超佛價格曝光

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▲▼2019平溪天燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲平溪十分天燈街許多店家遭鐵鍊圍住，原因曝光。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市平溪區的十分老街富有特色，吸引許多遊客到訪，天燈攤商開了一間又一間。不過，近日許多家天燈店都沒有營業，店門口還被鐵鍊、鐵柱圈住，看起來連做生意都有困難，原來背後原因竟是房東漲房租，且一口氣漲了52倍。

十分老街上原先有許多販售天燈的店家，每到假日就有遊客聚集，在此許願、點燈，接著讓願望飛上天。不過，從今年開始，這些店家的門口多了鐵鍊、鐵柱，導致無法經營，紛紛拉上鐵門，暫停營業。

當地攤販說，會發生這種狀況，是因為地主想要調漲租金，但一漲就是好幾十倍，讓大家無法接受。林姓攤販指出，他們原先繳的租金為每年3,000元，若真的按照房子大小下去算，等於每年租金多了52倍。

據了解，原先這份一年3,000元的租金包含的部分有許多，除了建築物本體以外，還有店門口的空地，現在若拆開來算，以名店「阿媽的天燈」的坪數來算，店門口的空地每年租金要價8萬4,000元，室內則是一年7萬元，相比每年3,000元的租金，無疑高出許多。

▼平溪十分老街天燈店遭鐵鍊圍住，原因竟是房租漲了52倍。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼平溪十分老街天燈店遭鐵鍊圍住。（圖／翻攝《東森新聞》）

對於這次的大幅度調漲，地主則低調不願受訪，只說「目前已進入司法程序」。對此，十分區區長曾繁盛回應，經過調查，這條路屬於既成道路，警方有法源要求拆除障礙物，否則可以依法開罰。

不過，依照最新統計數據，新北市平均月租金開價約落在每坪965元左右，而以先前每年3,000元的租金計算，換算下來每個月租金250元，以均價來看，等於可以在新北市租到約0.26坪的土地，意味著房東先前的租金相當佛心。

而再以上述資料做計算，「阿媽的天燈」每年租金一共15萬4,000元，換算下來每個月租金約為1萬2,833元，依據新北市平均租金來看，約可以租到13.3坪的土地，比該家天燈店的面積小了許多。

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