▲海巡署海洋學生體驗營，澎湖「深度教育、體驗海巡」首度啟航。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／澎湖報導

海巡署金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，首場規劃澎湖地區具備相關海洋學識的學生參加，2020年9月9日至10日、9月28日至29日共辦理兩梯次（兩梯次共計45名），透過有相關學識背景學員的參與讓本次活動提升到更高的層次。活動邀請澎湖縣議會副議長陳雙全、馬公市代表會主席許國政、農漁局副局長林文藻、海巡志工協會總幹事林建勳、國立馬公高級中學校長秘書楊進興及澎湖高級海事水產學校主任呂志堅等嘉賓一同共襄盛舉。

本次活動由海巡署金馬澎分署邀請「澎湖高級海事水產職業學校」共同辦理，活動內容除了將海巡實務與學校課程做結合，由第八海巡隊、第七岸巡隊的資深幹部與澎湖海事學校的專業師資講授室內課程；10日由澎湖海巡隊規劃100噸級巡防艇搭載學生進行「海上巡禮」，經資深艇長解說航儀裝備及救生艇施放流程，學員們在幹部的帶領下，登艇海上巡航，以體驗海巡的勤務日常。

▲炎炎夏日水域遊憩活動較多，澎湖岸巡隊為增深宣導教育。

炎炎夏日水域遊憩活動較多，澎湖岸巡隊為增深宣導教育，也規劃一系列水域安全及救生裝備體驗活動，好讓參與學員能在活動中建立水域安全觀念，同時能瞭解海巡工作的使命，進而成為我們海巡尖兵的一員，活動最後由金馬澎分署分署長廖德成向各位學員頒發體驗營證書，並實施合影，活動圓滿成功。

海巡金馬澎分署分署長廖德成表示，期望藉由這次難得的活動機會，大家都能夠「知海」、「近海」及「進海」，透過尊敬海洋，瞭解海洋，運用海洋資源，讓台灣因海而遠大，而非被海所限制，同時培養同學其對於海洋之情感與知識，以身為台灣海洋的一份子而引以為榮，更以我們海巡為榮，與我們海巡一同「向海致敬」。

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