南台灣福音！「麗娜輪」2條航線中秋前開通　台中、台南可直達澎湖

▲近日澎湖旅客量爆炸。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

近期國旅人潮大爆量，離島旅客人數屢破新高，交通部航港局表示，東聯航運公司所屬「麗娜輪」通過試航審查，即將開放台中港、安平港往返馬公港的2條航線，最快中秋連假前就可開航。

航港局表示，航港局指出，「麗娜輪」試航程序於今日上午9時自臺中港啟航，於下午1時30分抵達馬公港；隨後於下午3時自馬公港開往臺南，5時25分抵達安平港，完成並通過「臺中-澎湖」與「安平-澎湖」航線的試航審查。

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航港局指出，過去曾有業者經營台中、台南至澎湖的海運航線，但因旅客量不足而停航，中南部地區民眾只能至嘉義布袋港轉成客運，或搭飛機才能抵達澎湖。

▲▼南台灣民眾若要至澎湖旅遊，必須到嘉義布袋港轉乘搭船。（圖／記者李宜秦攝）

東聯航運公司近期看準離島國旅商機，因此規劃旗下「麗娜輪」營運臺澎客運航線，初期採接受旅行社包船方式試水溫，不定期往返「臺中-澎湖」及「安平-澎湖」，並向航港局申請新增營運航線。

「麗娜輪」屬高速客船，船舶總長112公尺 、寬30.5公尺，可載774名旅客，最高航速達50節，並可承受蒲福風級9級以下、浪高5米以下的之海況，耐波性優異。

航港局強調，因高速船航行速度快，只要業者申請新增航線，一定會進行嚴格的航行安全審查，並要求業者依所申請航線及營運規劃實際航行進行試航；同時會聘請專家學者親自登船把關，以確保實際營運時航運安全。