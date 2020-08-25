台海若開戰...解放軍先打哪？前中將爆「這2地」恐變導彈基地

▲澎湖是台灣第一大離島群，距大陸只有90海里。（圖／記者彭懷玉攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

台海情勢緊張，海軍前後勤中將司令甘克強認為，兩岸萬一發生軍事衝突，澎湖與東沙兩個離島是最可能先被佔領的，澎湖距離大陸只有90海里，一旦被奪，解放軍可架設導彈基地，屆時台灣全島包含東部都在射程內，能增加解放軍縱深打擊的面積。

前總統馬英九日前表示，兩岸若爆發戰爭，可能「首戰即終戰」。甘克強接受《中評社》訪問時表示，馬英九談這個議題確實讓很多台灣百姓在情感上不能接受，但換言之馬是想強調大陸解放軍若真想武力攻台，絕對會選擇以「一口吃掉」台灣的戰略付諸實行。

▼海軍前中將甘克強。（圖／翻攝中評社）



甘克強指出，台海作戰具備「縱深淺、反應短、透明度高」的特性，大陸、台灣哪邊有軍艦、哪裡有火砲彼此心知肚明，在這一限制性水域與空域中作戰，大家其實都逃不掉。

甘克強提到，如果他是解放軍東部司令想攻台，當然是一大口把台灣吃下來，「如果是10年之前，解放軍可能還沒這樣的能力，但現在確實有這樣的實力基礎，大家應用認真嚴肅的眼光看待兩岸軍事，而非情緒性的數落。」

▼東沙島上的「南海屏障」紀念碑。（圖／翻攝內政部）



甘克強認為，萬一兩岸發生軍事衝突，澎湖與東沙是最可能先被佔領的，澎湖距離大陸90海里，約150公里，一旦澎湖被奪，解放軍就可在澎湖架設導彈基地，屆時台灣全島包含東部都在射程範圍，會增加解放軍縱深打擊的面積。

甘克強表示，台灣現在最危險的是年輕人對於戰爭毫無所知，對於大國現實的利益沒有研究，「沒有人希望戰爭，但歷史上發動戰爭的人，最後都會在戰後接受最嚴厲的審判。」

甘克強指出，戰爭是很殘酷、花錢的事情，大家一定要想清楚，尤其台灣領導人在面對兩岸關係時要更加冷靜仔細，逞意氣口舌不是穩重的作法，「現在跟台灣年輕人們談這些，很多人都聽不進去、沒有用，包括檯面上握有『國家』機器的權力者，很多人的思維其實幼稚的不得了。」

甘克強強調，兩岸關係實在很難一言以敝之，但兩岸問題走到今天就在於民進黨越來越台獨、越來越反中，像這次剛落幕的高雄市長補選，民進黨陳其邁說「高雄撐香港」，問題是高雄市長跟香港有什麼關係，「這種口號簡直是瞎扯，民進黨上下所有人為討好蔡英文紛紛高舉反中旗幟以表效忠，失去其他聲音這樣也很危險。」

▼解放軍近期在台海進行多軍種演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

