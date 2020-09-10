妻與人壽副總溜進摩鐵「談公事」！警撿垃圾桶「黏黏紙團」綠炸

▲人壽公司副總與醫療顧問女執行長三度前往汽車旅館，稱兩人是「討論公事」，否認發生關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

許姓警察人夫指控一名呂姓人壽公司副總與妻子2019年3至4月間三度赴汽車旅館，直到他在家中發現沾有精斑之衛生紙、護墊後，才得知自己被戴綠帽。事後，呂男因反悔不願賠償、不簽和解書，讓許男決定求償200萬元精神賠償金。對此，台北地院日前審理後，判呂男賠40萬元為適當，全案仍可上訴。

許男主張，呂男2013年間任職人壽公司期間，與任職醫療體系執行長的妻子結識，明知雙方皆是已婚身分，兩人竟分別於2019年3月至4月間三度前往北市知名汽車旅館，直到他發現垃圾桶內出現沾有精液斑跡的衛生紙及護墊後，覺得有異請警方一同前往汽車旅館抓姦，才得知呂男介入婚姻。





▲許男發現家中的垃圾桶內有沾有精斑的衛生紙。（示意圖／記者陳羿妏攝）

姦情曝光後，呂男原本答應要以600萬元與許男和解，並分別簽好400萬、200萬2張本票作為擔保，孰料，呂男卻反悔撕毀本票，也不願簽署和解書，許男因而提告求償200萬元。

呂男辯稱，他與許男妻子僅是朋友、事業上的夥伴，兩人前往摩鐵只是討論共同經營之事業內容，以及吃東西，並無論及個人私事或者發生關係，另強調不知道許妻已婚，非故意侵害許男配偶權。

法官提到，合夥人間應有高度信賴，呂男為高階商務人士，不可能在完全不瞭解及評估許妻之家庭情況下，投入大量資金，呂的說詞顯然與常情有違，另外呂男身為已婚者，與另一名女子前往隱密性極高的汽車旅館，應斟酌行為是否合宜洽當，也要考慮配偶感受，避免不必要的誤會。

法官認為，呂男本應遵守分際，避免孤男寡女共處密室，且討論公事大可前往飯店的商務中心或餐廳，卻選擇一個月三度與許妻前往汽車旅館「談論公事」，雖無確切證據證明通姦，但足以認定呂男有破壞許男婚姻圓滿。對此，台北地院審酌兩造身分、地位後，判呂男賠40萬元為適當，全案仍可上訴。

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