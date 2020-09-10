中共黨媒：台灣與大陸脫鉤是自殺　根本無法承受經濟「巨痛」

▲大陸暫停陸客自由行後，部分旅遊業者收入陷困境。（圖／記者李宜秦攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》海外版10日發文指出，民進黨當局處心積慮鼓吹「兩岸脫鉤」，無疑是「瘋狂而危險」的自殺行徑，強調以台灣的條件，根本無法承受與大陸脫鉤後的經濟「巨痛」。

該篇文章題為「與大陸『脫鉤』？民進黨自尋末路」，文內提到，台灣一介海島，是典型外向型經濟體，大陸則是台灣最大的貿易順差來源地。數據顯示，台灣對大陸的貿易依存度高達41%，大陸是台灣最大、最對口的市場，也是水土最合的發展腹地，「台灣中藥九成來自大陸，汽車零部件來自大陸，農漁民旅游業者收入依賴大陸，兩岸經濟密不可分，怎可能切斷？」

▼大陸水果批發市場內的進口台灣釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）



文章指出，台商青睞大陸，不只因為大陸是世界第二大經濟體，更因為大陸是目前疫情控制最好、運作最早恢復正常的經濟體；反觀美國，深陷疫情泥沼，經濟遭受重創，日本、歐洲疫情也幾度反彈，經濟萎縮創紀錄，「顯然，台灣要想改善與發展經濟，必須倚靠大陸市場，『脫鉤』純粹是個偽命題。」

文章提到，與大陸「經濟脫鉤」後的巨痛，台灣無法承受，且新冠肺炎疫情對台灣經濟衝擊已日漸顯現，旅遊業跌至谷底，無薪假成島內「熱詞」，農產品滯銷，民間消費大幅壓低，「悶經濟」在台灣持續發酵，民眾叫苦不迭，「然而民進黨當局不管不顧，花樣翻新搞『兩岸經濟脫鉤』，一意孤行將台灣民眾的整體福祉拖下水。」

文章指出，這一切都是「台獨意識形態」作祟。民進黨當局上台後，強行推動「經濟新南向」政策，乞求與美國簽署FTA，拒絕「一帶一路」坐失良機，樁樁件件重傷台灣競爭力，「結果呢？『新南向』沉沙折戟，台對東盟出口佔比降至10年最低，FTA被美國幾次斷然拒絕一再落空。」

文章認為，台灣要想擺脫「悶經濟」，關鍵在於兩岸經濟社會融合發展，如果台繼續推動兩岸經濟制度化合作，促成「兩岸服務貿易協議」上路實施，並與大陸商談洽簽「貨物貿易協議」，島內各行業尤其是仍較有競爭力的現代服務業就能更充分利用大陸廣袤的市場，實現自身發展壯大，並可提供更多高薪優質崗位，改善島內民眾實質薪資增長停滯的結構性困境。

文章強調，遺憾的是，民進黨當局的政治操弄，阻止兩岸經貿交流惠及更多台灣同胞，「島內工商界擔憂，兩岸如果『脫鉤』，疫情過後台灣經濟形勢一定更嚴峻，奉勸民進黨當局，錯誤又無知的『脫鉤論』，真的不要再唱了。」