前瞻軌道預算大砍2300億　謝衣鳯：交通建設若有急迫性應不分藍綠

▲國民黨立委謝衣鳯。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國發會公布前瞻計畫2.0基礎建設預算規劃，軌道建設預算部分被大砍半，17項軌道建設經費被調整。對此，國民黨彰化縣立委謝衣鳯質疑，若交通建設對整體台灣網絡建立有急迫性，應不分藍綠，否則對藍營執政縣市不給予預算支持，並不會懲罰藍營縣市長，而是懲罰了這些縣市的縣民。

國發會公布的前瞻2.0，預計投入5,100億元經費，其中原本占比最大的軌道建設，從原本的4,241億元大幅降至1,903億元，占比從48%減少至23%。

謝衣鳯10日受訪時表示，當初交通部在做相關規劃時，就沒有很仔細，到底這些點能不能做、在土地徵收上有無問題，執行率很差，以至於林佳龍到行政院會，沒辦法捍衛軌道預算，影響到地方的交通建設。

謝衣鳯表示，在前瞻計畫中，地方交通建設的配合款方面若無法支應，交通部應該視該交通建設是否影響地方與整體台灣交通網絡的建立，若對整體台灣網絡的建立有急迫性，應該不分藍綠，應就地方政府無法配合的部分盡力協助，共同解決台灣交通問題。

被問到是否認為藍營執政縣市被砍比較多？謝衣鳯則說，從自己是藍營執政縣市來講，「當然覺得政府是不是有分藍綠，對藍營執政縣市不給予預算支持，我認為這樣不會是懲罰藍營縣市長，而是懲罰了這些縣市的縣民。」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）

選區在新北市的國民黨立委洪孟楷則表示，前瞻第一期撥了40%的預算在軌道建設上，當時就質疑這些錢有沒有浮編，「如今藍營執政縣市偏多，在第二期軌道預算就砍半，我的選區有淡海輕軌第二期、淡江大橋輕軌，都是新北市有申請的，是延續性計畫。」

洪孟楷認為，政府在分配預算，本來就該以有延續性的計畫優先，蓋到一半的建設因為沒錢而停工，會讓民眾認為中央大小眼。