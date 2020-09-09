「藝FUN券2.0」今天開領了！4大超商領券咖啡買1送1還送汽車

▲藝FUN券2.0中獎者今天可到4大超商領券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

文化部規劃「藝FUN券2.0」開放符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」3條件之一民眾申請，8日公布中獎名單共65萬9,068人中獎，凡出生日為「04、06、09、11、16、18、20、30」都可獲得每份600元紙本藝FUN券，今（9）日上午9時起開放至全台4大超商領券，提醒來超商領取還享有專屬優惠，可別忘了。

▲藝FUN券不限在原登記超商及門市領取。（圖／業者提供）

●全家

來全家領取藝FUN券2.0，9月9日至10月6日憑領取收據可登錄活動網站抽SKODA汽車；9月9日起至12月31日憑「全家」領取之藝FUN券還可享Let’s Café中杯熱美式或霜淇淋買1送1，限各換1次。

●OK mart

凡選擇於OK mart全台門市領取藝Fun劵，領取當日可使用小白單上優惠1次，如有杜老爺特級甜筒買2送2；海倫仙度絲去屑絲滑柔順洗髮乳買1送1；雙響泡泰蝦酸辣湯麵、雙響泡日式雞白湯麵、雙響泡爆香牛肉湯麵第2件5折優惠，期限為9月9日起至9月23日。

●萊爾富

來萊爾富領取藝FUN券，9月9日上午9時起至110年2月28日前，憑收據即可享Hi Café大冰熱美式咖啡20元優惠或大冰熱拿鐵咖啡30元優惠。

●711

7-11推出「藝FUN券╳ibon售票系統專區」，共有14種藝文票券可使用藝FUN券，推薦活動如返校Detention 實境體驗展、2021搭錯車音樂劇旗艦版。民眾上網到專區選購票券結帳前，點選「折抵票款方案」並勾選「使用藝FUN券折抵」，串聯至藝FUN券官方系統輸入身分證字號與手機末三碼即可折抵票款，輕鬆取票。

且參加藝文活動後票根還能享優惠，12月31日前憑ibon票券到8大通路購買指定餐飲、娛樂票享超值優惠，到7-11、Cold Stone、Mister Donut、21風味館與21PLUS、統一夢時代購物中心，購買指定商品如CITY PRIMA精品美式第2杯半價、買Mister Donut現做飲品送蜜糖波堤、21風味館指定雙人烤雞炸雞套餐優惠價349元，原價480元現省131元、統一夢時代購物中心摩天輪2人同行1人免費，現省150元。

「紙本藝FUN券2.0」即日起可在每日上午9點至晚上9點，攜帶中獎「健保卡」至4大超商的任一門市（不限原登記超商及店家），於事務機點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡後列印取票收據小白單，再至櫃檯領取藝FUN券即可。「紙本藝FUN券」1人1張，限領1次，損毀無法再補發，票券則分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼，使用期間自2019年9月9日至2021年2月28日止，逾期即失效。