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收到喜訊「新人竟然是他兒女」 　生父現身婚禮大喊：你們是兄妹

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▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲婚禮進行到一半時，新人意外被告知是兄妹。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

肯亞日前發生一起離奇事件，一對情侶正在舉行婚禮時，一名男子突然闖入教堂阻止，因為這對新人其實是同父異母的兄妹，而他就是2人真正的父親，震撼消息嚇壞所有在場親友，讓幸福的婚禮瞬間變成惡夢，新人最後只好黯然取消婚禮。

肯亞Daily Nation報導，新郎穆尼尼(Jotham Munini)與新娘麥格維(Anne Magwi)皆是來自單親家庭，5日在塔納河郡(Tana River County)舉行婚禮時，一名自稱是2人父親的男人突然出現，告訴他們其實是兄妹不可以結婚。

牧師穆利(Festus Muli)表示，宣稱是新人父親的男子西代(James Sidai)告訴他，新郎是與第一任妻子所生，然而同時還與另外一名女子有染，外遇被妻子發現後，對方帶著1歲的兒子離家，而懷孕4個月情人也因為經濟問題分手，聽說後來生下了一名女兒。

西代後來再婚，並與現任妻子生下3名孩子，雖然如此多年來他仍透過親友幫忙探知另外2名兒女的消息，直到近日在朋友群組中收到婚禮喜訊，一看意外發現，新人就是他失散多年的兒女，嚇得他立即趕到現場阻止。

穆利表示，他被通知這個震撼消息後不得不暫停婚禮，好讓新人與雙方家長能坐下來談一談，穆尼尼多年來一直以為父親死於車禍，而麥格維則因為母親再婚一名教師，後來才知道生父另有其人，「新人的母親們都不否認曾與西代有過關係，讓在場親友非常震驚，最後為了避免2家人蒙羞，教會長老最後決定取消婚禮」。

有消息人士透露，新郎得知真相後無法接受，當場氣到走人，留下滿臉是淚的老母親，新娘則與自己的母親黯然離開教堂。美好的婚禮最後落得如此下場，令穆利感嘆，「爸媽不應該隱瞞孩子自己的身世，這不是虔誠的行為」，家屬們則都不願意對事件發表意見。

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