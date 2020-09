收到喜訊「新人竟然是他兒女」 　生父現身婚禮大喊：你們是兄妹

▲婚禮進行到一半時,新人意外被告知是兄妹。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

肯亞日前發生一起離奇事件,一對情侶正在舉行婚禮時,一名男子突然闖入教堂阻止,因為這對新人其實是同父異母的兄妹,而他就是2人真正的父親,震撼消息嚇壞所有在場親友,讓幸福的婚禮瞬間變成惡夢,新人最後只好黯然取消婚禮。

肯亞Daily Nation報導,新郎穆尼尼(Jotham Munini)與新娘麥格維(Anne Magwi)皆是來自單親家庭,5日在塔納河郡(Tana River County)舉行婚禮時,一名自稱是2人父親的男人突然出現,告訴他們其實是兄妹不可以結婚。

牧師穆利(Festus Muli)表示,宣稱是新人父親的男子西代(James Sidai)告訴他,新郎是與第一任妻子所生,然而同時還與另外一名女子有染,外遇被妻子發現後,對方帶著1歲的兒子離家,而懷孕4個月情人也因為經濟問題分手,聽說後來生下了一名女兒。

西代後來再婚,並與現任妻子生下3名孩子,雖然如此多年來他仍透過親友幫忙探知另外2名兒女的消息,直到近日在朋友群組中收到婚禮喜訊,一看意外發現,新人就是他失散多年的兒女,嚇得他立即趕到現場阻止。

穆利表示,他被通知這個震撼消息後不得不暫停婚禮,好讓新人與雙方家長能坐下來談一談,穆尼尼多年來一直以為父親死於車禍,而麥格維則因為母親再婚一名教師,後來才知道生父另有其人,「新人的母親們都不否認曾與西代有過關係,讓在場親友非常震驚,最後為了避免2家人蒙羞,教會長老最後決定取消婚禮」。

有消息人士透露,新郎得知真相後無法接受,當場氣到走人,留下滿臉是淚的老母親,新娘則與自己的母親黯然離開教堂。美好的婚禮最後落得如此下場,令穆利感嘆,「爸媽不應該隱瞞孩子自己的身世,這不是虔誠的行為」,家屬們則都不願意對事件發表意見。

