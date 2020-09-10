在家穿鞋「被眼鏡蛇咬」！雲林男嚇奔出門攔到一輛車…結局超感動

▲雲林麥寮驚傳男子遭眼鏡蛇咬傷事件。（示意圖／資料照）



文／中央社

雲林麥寮范姓男子昨晚穿鞋時被蛇咬，先送雲林長庚救治，但沒有眼鏡蛇血清，經確認台大斗六分院才有，在警車協助開道下，原1小時的車程縮短到半小時，及時送醫救回一命。

雲林縣麥寮分駐所長張家寶今天接受媒體訪問時表示，巡佐許耀文、警員溫捷恩昨晚10時許在西濱快速道路附近巡邏，遇到民眾攔車求救，要求協助開道送醫。

員警簡短詢問情況後，立即允諾開道，一路鳴笛奔向台大斗六分院，原本1小時的路程，在警方協助下在30分鐘內就到達，員警協助家屬將范姓男子送到急診室，在醫護人員的搶救下成功保住性命。

▲「劇毒」眼鏡蛇在台血清不多。 （圖／資料照）



范姓男子告訴警方，住家附近都是農田，曾經看過有蛇類出沒，沒想到昨晚穿鞋時竟然會遭蛇吻。

范姓男子親友緊急連人帶蛇送到雲林長庚醫院救治，醫護人員觀察蛇的外觀後確認是眼鏡蛇所咬傷，但醫院內僅有龜殼花的血清。

醫護人員協助詢問雲林縣內多家醫院，台大斗六分院有眼鏡蛇血清，親友評估情況緊急，自行送醫比搭救護車快。

范姓男子的親友開車時，邊擔心范男的病情，又要注意交通號誌，車輛走走停停，此時看到警察巡邏，二話不說立即攔車呼救。

范姓男子感謝員警的協助，「謝謝你們幫忙救了我一命，否則後果真是不堪設想」，警方則提醒他應該要加強住家的安全措施。