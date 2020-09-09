快訊／雨彈突襲大台北！16縣市大雨特報　鋒面明炸台雨區更廣

▲明起至下周一，全台防午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（9）日大台北、東半部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲入秋首波鋒面周四、五影響台灣，全台各地都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，明後2天鋒面影響，但結構較鬆散微弱，北部跟東半部有局部短暫陣雨或雷雨，各地降雨以午後雷陣雨為主。各地注意有局部較大雨勢機率，中南部清晨也有零星短暫陣雨，高溫約32-33度，沒下雨時仍感悶熱。

▲周六至下周一台灣處於相對低壓區，午後各地仍有短暫雷陣雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周六至下周一鋒面遠離，但台灣仍位於相對低壓區，環境轉為偏東南風，水氣仍稍多，東半部仍有局部短暫陣雨，清晨至上午西半部亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地短暫雷陣雨。

這樣的天氣型態要到下周二後才會逐漸穩定，屆時太平洋高壓增強，除東南部地區有局部短暫陣雨外，其他地區為多雲或多雲時晴，午後留意局部短暫雷陣雨。

另外，這波鋒面並沒有帶來明顯冷空氣，因此感受上不會特別轉涼，低溫約24-26度。

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