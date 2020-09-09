金錢豹酒客遭擄虐殺疑詐團「黑吃黑」　5男今投案檢察官複訊中

▲台中討債虐殺案9日又有5人至南投縣集集警分局主動投案。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

黃姓主嫌等5人於4日凌晨自台中市金錢豹南七店，涉嫌開車將2名廖姓男子載至南投縣水里鄉一處民宅凌虐，造成1死1傷。事後黃嫌等人主動投案，檢警查出雙方均為詐團成員，不排除有黑吃黑可能；9日上午許竟再有張姓男子等5人，表示曾參與犯案過程，主動向南投縣集集警分局投案，警方訊後將5人移送南投地檢署偵訊。

南投縣集集警分局表示，9日上午10時30分許，張姓男子（40歲）、葉姓男子（38歲）、羅姓男子（32歲)、陳姓男子（30歲）及黃姓男子（26歲）主動至集集警分局偵查隊投案，稱與此案有關，經初步偵訊後，於同日下午4時許移送投檢複訊。

這起案件發生於台中市南屯區金錢豹南七店，4日凌晨2名廖姓男子（均28歲）走出店外後，黃姓主嫌等5人將2人開車載至水里山區一處民宅以棍棒、熱熔膠等器具凌虐30小時，其中1人全身有72%的大面積皮下嚴重出血，造成低血溶性休克致死，另1人四肢除左腳外皆有骨折情形，被嫌犯送至台中榮總丟包。

黃嫌於案後向警方自首，供稱為50萬元債務想教訓2人，未料卻下手過重。檢察官複訊後認為，黃嫌等5人涉犯殺人、妨害自由等罪嫌，有湮滅證據、勾串證人及共犯之虞，且為5年以上重罪均有羈押之原因，有羈押的必要性，向法院聲請羈押禁見，法院裁准；今日又有張姓等5名男子主動投案，表示曾參與犯案過程，詳細案情檢警將持續深入調查。

▲警方訊後將5人送至南投地檢署複訊。（圖／民眾提供）

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