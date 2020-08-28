　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢警破走私1公噸海洛因+安非他命　台緝毒史最大宗！斷金三角最大供毒通道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 ，有功人員合影，立委周春米（前排左五）到場致意。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊經8個多月查緝，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命逾1公噸走私案，市價超過百億，並向上溯源將運輸、仲介漁船、媒介毒品貨源、策畫走私共4層嫌犯到案，阻斷金三角最大供毒通道。

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼起出毒品。

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

其中策畫走私黃姓男子自稱與緬甸軍政府關係很密切，可以在公海上以加密電話連絡緬甸軍政府派直升機載運他直接入境緬甸，而其毒品供應者竟然是沙昆、鴉片將軍、「緬甸華人首富」羅興漢的後裔，不過由於緬甸也在掃毒，檢警單位對他的說法持保留態度。

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼清點毒品、海洛因等毒品。

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

檢警、海巡人員另發現，仲介漁船的陳姓男子，透過黃姓船長的妹妹、妹婿，找上黃姓船長兄弟加入運毒行列，一家3人一起涉案，且載運毒品入境，除已拿的前金850萬元，還可再拿「後謝」750萬元，等於一趟走私酬勞是1500萬元。

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼緝毒有功單位＆人員、長槍戒備毒品。

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 。（圖／記者陳崑福翻攝）

檢警人員透露，策畫走私的黃嫌可以拿到2000萬元，而這起國內最大宗的毒品走私案，本來還要載更多，但因漁船裝不下，才只載1公噸，否則查獲數量會更多。

檢警人員還說，漁船為逃避查緝，將密艙設在船尾漁艙，致查緝人員日以繼夜經15小時的搜索，才找到毒品，過程相當辛苦。

屏東地檢署先後接獲高雄市刑大偵六隊與海巡署屏東查緝隊情資，指稱有運毒集團涉嫌利用漁船走私毒品，檢察長黃謀信指派檢察官鍾佩宇成立專案小組，指揮海巡署屏東查緝隊及高雄市刑大偵六隊、刑事局共同偵辦。

經檢察官指揮海巡及警方等機關歷經8個餘月追查後，發現時機成熟，由海巡署屏東查緝隊及高市刑大偵六隊派員共乘緝私艇，於2020年4月11日16時許，自恆春後壁湖漁港出海，於臺灣本島外海實施登檢。

隔日0時25分許，檢察官指揮海巡署第14海巡隊派遣海巡艇攔查滿聖財號漁船並登臨檢查，並於同日23時29分許，持屏東地院法官核發搜索票，將該漁船拖帶押返東港漁港安檢所，歷經15小時搜索，於13日下午13時30分許，在該漁船後方漁艙起獲查扣第一級毒品海洛因共27包，毛重約384.5公斤(共1020塊)及第二級毒品安非他命共30包，毛重約610公斤(共600包)，逮捕56年次的黃姓船長、66年次的輪機長、也是船長的胞弟及兩名外 籍漁工。

檢警、海巡人員循線緝獲黃姓船長的63年次妹妹、50年次的陳姓妹婿、及仲介漁船的61年次陳姓男子，並查出陳男以單向方式連絡在台統籌走私的53年次黃姓主謀。

但陳男不知黃姓主謀真實身分及年籍資料，只知道他檳榔不離口、禿頭、滿口假牙、喜歡賭博；剛好高雄市刑大第6大隊長徐宏杰在任職刑事局時，曾鎖定他涉毒品走私案，掌握他這些特徵，找到他照片，借訊在押的陳男指認，果然就是他，佈線於6月8日在恆春將他逮獲。而黃嫌供說，毒品入境是另一批人接應，而接應人竟是境外人士，顯見該集團分工相當細膩，檢警、海巡將持續追緝，以杜絕毒品入境為害社會。

►Her今天推出「PS美美妍氣墊粉餅，加贈”法式紅唇”唇筆」原價2760元、特價999元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
連3槍轟館長秒自首　資深刑警：黑幫設下的縝密佈局
快訊／《黨產條例》合憲千億資產不保　國民黨回應了
Keanna胖7公斤「上圍激增」變超兇！鬆口真實體重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長遭轟3槍...2段影片曝光！網一面倒質疑「幕後藏鏡人」！警方回應了

檢警破走私1公噸海洛因+安非他命　台緝毒史最大宗！斷金三角最大供毒通道

快訊／旗津福興宮海邊1男疑似落海　消防海巡動員搜救中

同是苦命兒受資助心懸12年！他驚知學長「慘成焦屍」　淚守承諾：會好好活下去

鬼門開首日「穿紅衣輕生」亡！營業員尋短血淚原因曝　凱基證券澄清：非事實

怨國軍福利站提早打烊...他報警+投書媒體　福利站公布監視器：你21:11才來

伏擊「館長」連3轟秒帶槍自首　刑事伯仔：黑幫設下的縝密佈局

孕婦向錢莊借錢「拍裸照擔保」　年息559%！還不出錢遭恐嚇PO各大社團

打館嫌犯投案完美SOP流程！律師3點分析「背後有勢力」　網：類似早期黑道案

台南曾姓前議員詐領助理費400萬　涉犯貪污重罪100萬交保

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

館長遭轟3槍...2段影片曝光！網一面倒質疑「幕後藏鏡人」！警方回應了

檢警破走私1公噸海洛因+安非他命　台緝毒史最大宗！斷金三角最大供毒通道

快訊／旗津福興宮海邊1男疑似落海　消防海巡動員搜救中

同是苦命兒受資助心懸12年！他驚知學長「慘成焦屍」　淚守承諾：會好好活下去

鬼門開首日「穿紅衣輕生」亡！營業員尋短血淚原因曝　凱基證券澄清：非事實

怨國軍福利站提早打烊...他報警+投書媒體　福利站公布監視器：你21:11才來

伏擊「館長」連3轟秒帶槍自首　刑事伯仔：黑幫設下的縝密佈局

孕婦向錢莊借錢「拍裸照擔保」　年息559%！還不出錢遭恐嚇PO各大社團

打館嫌犯投案完美SOP流程！律師3點分析「背後有勢力」　網：類似早期黑道案

台南曾姓前議員詐領助理費400萬　涉犯貪污重罪100萬交保

美豬牛新制！　陳時中：明年元旦起「散裝肉品」標示不實最高罰400萬

快訊／讚蔡英文開放美豬牛　台北美國商會：BTA符合美台最大利益

安倍請辭震驚鄰國！南韓青瓦台急表態「十分遺憾」：盼早日康復

先探／道瓊指數成員　三上三下

中職／萊福力受傷趕不及　兄弟宣布註冊雷艾斯頂替

先探／台積電南科　新聚落誕生

先探／跌深股大反攻

都更戶傻眼！搬回家「電梯沒直達29樓」　穿6道防火門才能抵達　

玩美移動攜手台北市立動物園　跨界聯名新生寶寶貼圖

產後掉髮超崩潰！她頭髮脫落「白肉浮現」…專家授6招改善：少吃生蛋白

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

更多熱門

相關新聞

旗津海邊1男疑似落海　海巡消防搜救中

旗津海邊1男疑似落海　海巡消防搜救中

海巡署轉報高雄市消防局28日下午3點23分，在旗津區福興宮岸邊疑似有民眾落海，根據了解這名落海失蹤的人為42歲的李姓男子，目前消防局共派遣14車、1艇25人，配合海巡署持續搜救中。

台高檢2020「安居緝毒專案」起出7千公斤毒品

台高檢2020「安居緝毒專案」起出7千公斤毒品

「飛旋海豚」魂斷後灣沙灘　專家帶回解死因

「飛旋海豚」魂斷後灣沙灘　專家帶回解死因

後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

茄萣外海連兩日查獲違規漁船　派無人機錄影蒐證

茄萣外海連兩日查獲違規漁船　派無人機錄影蒐證

關鍵字：

屏東地檢署高雄市刑大海巡署屏東查緝隊鍾佩宇黃謀信

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

獨／館長凌晨挨轟3槍　吳宗憲有圖為證「我有不在場證明」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面