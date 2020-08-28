檢警破走私1公噸海洛因+安非他命　台緝毒史最大宗！斷金三角最大供毒通道

▲屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命案，市價逾百億 ，有功人員合影，立委周春米（前排左五）到場致意。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮海巡署、高雄市政府警察局刑警大隊、刑事局偵8大隊經8個多月查緝，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命逾1公噸走私案，市價超過百億，並向上溯源將運輸、仲介漁船、媒介毒品貨源、策畫走私共4層嫌犯到案，阻斷金三角最大供毒通道。

▲▼起出毒品。

其中策畫走私黃姓男子自稱與緬甸軍政府關係很密切，可以在公海上以加密電話連絡緬甸軍政府派直升機載運他直接入境緬甸，而其毒品供應者竟然是沙昆、鴉片將軍、「緬甸華人首富」羅興漢的後裔，不過由於緬甸也在掃毒，檢警單位對他的說法持保留態度。

▲▼清點毒品、海洛因等毒品。

檢警、海巡人員另發現，仲介漁船的陳姓男子，透過黃姓船長的妹妹、妹婿，找上黃姓船長兄弟加入運毒行列，一家3人一起涉案，且載運毒品入境，除已拿的前金850萬元，還可再拿「後謝」750萬元，等於一趟走私酬勞是1500萬元。

▲▼緝毒有功單位＆人員、長槍戒備毒品。

檢警人員透露，策畫走私的黃嫌可以拿到2000萬元，而這起國內最大宗的毒品走私案，本來還要載更多，但因漁船裝不下，才只載1公噸，否則查獲數量會更多。

檢警人員還說，漁船為逃避查緝，將密艙設在船尾漁艙，致查緝人員日以繼夜經15小時的搜索，才找到毒品，過程相當辛苦。

屏東地檢署先後接獲高雄市刑大偵六隊與海巡署屏東查緝隊情資，指稱有運毒集團涉嫌利用漁船走私毒品，檢察長黃謀信指派檢察官鍾佩宇成立專案小組，指揮海巡署屏東查緝隊及高雄市刑大偵六隊、刑事局共同偵辦。

經檢察官指揮海巡及警方等機關歷經8個餘月追查後，發現時機成熟，由海巡署屏東查緝隊及高市刑大偵六隊派員共乘緝私艇，於2020年4月11日16時許，自恆春後壁湖漁港出海，於臺灣本島外海實施登檢。

隔日0時25分許，檢察官指揮海巡署第14海巡隊派遣海巡艇攔查滿聖財號漁船並登臨檢查，並於同日23時29分許，持屏東地院法官核發搜索票，將該漁船拖帶押返東港漁港安檢所，歷經15小時搜索，於13日下午13時30分許，在該漁船後方漁艙起獲查扣第一級毒品海洛因共27包，毛重約384.5公斤(共1020塊)及第二級毒品安非他命共30包，毛重約610公斤(共600包)，逮捕56年次的黃姓船長、66年次的輪機長、也是船長的胞弟及兩名外 籍漁工。

檢警、海巡人員循線緝獲黃姓船長的63年次妹妹、50年次的陳姓妹婿、及仲介漁船的61年次陳姓男子，並查出陳男以單向方式連絡在台統籌走私的53年次黃姓主謀。

但陳男不知黃姓主謀真實身分及年籍資料，只知道他檳榔不離口、禿頭、滿口假牙、喜歡賭博；剛好高雄市刑大第6大隊長徐宏杰在任職刑事局時，曾鎖定他涉毒品走私案，掌握他這些特徵，找到他照片，借訊在押的陳男指認，果然就是他，佈線於6月8日在恆春將他逮獲。而黃嫌供說，毒品入境是另一批人接應，而接應人竟是境外人士，顯見該集團分工相當細膩，檢警、海巡將持續追緝，以杜絕毒品入境為害社會。

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