前瞻計畫大砍軌道經費2338億　蘇貞昌：已核定的一毛錢都不少

記者陳家祥／台北報導

國發會昨公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道政策大轉彎，原本4200多億的預算砍了2338億，減幅逾5成。對此，蘇貞昌說承諾，「行政院核定的建設一毛錢都不會少」，預算要編在前瞻預算還是編在一般年度預算還是編在哪，都是要看建設進度。

蘇貞昌強調，政府不但會按照進度編列，預算編列本來就是零基預算，也就是通通歸零，也不會比較這個機關預算比去年多多少，因為本來就會歸零。然後應該看什麼時候邊、輕重緩急，但一個原則，行政院核定的計畫一毛錢都不會少。

前瞻2.0建設大幅調降軌道預算，原本占比最大的軌道建設從4241億，調降為1903億，占比從百分之48降至百分之23，引發外界討論。對此，國發會主委龔明鑫解釋，並非刪減預算，主因是軌道建設推動期程較長，若4年內可完成將編列在內，例如花東鐵路雙軌電氣化、台南鐵路地下化等。

龔明鑫表示，至於其他軌道建設經費，則將回歸每年的一般公共建設預算，大部分經費將用在近4年真正急需建構的基礎建設，只要是114年前完工的計畫，經費會全數編足。

至於數位建設和城鄉建設經費大增，龔明鑫表示，數位轉型是政府未來4年政策的重中之重，因此大幅增加經費；城鄉建設的增加，則是因應台商回台投資的需求，續編100億推動「開發在地型產業園區」計畫。