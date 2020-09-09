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2024「韓朱配」？　黃暐瀚：別鬧了！把台灣人當塑膠嗎

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▲▼朱立倫、韓國瑜。（圖／朱立倫辦公室提供、ETtoday資料照）

▲朱立倫、韓國瑜。（合成圖／朱立倫辦公室提供、ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

有國民黨中評委建議「韓朱配」，徵召前高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫參選2024正、副總統。對此，資深媒體人黃暐瀚直言「別鬧了！把台灣選民當塑膠嗎？」

黃暐瀚透過臉書表示，看到國民黨有中評委直接點名，「江啟臣續任黨主席」、「台北市長提名蔣萬安」、「2024總統大選徵召韓朱配」，差點以為這位中評委是不是偷了馬提跟博士的時光機。

黃暐瀚認為，江啟臣沒有可能續任黨主席，台北市長可能會提名蔣萬安，但2024國民黨是否為「韓朱配」？目前未知，而這些還沒發生的事情，未來有一天，都將印證是否真會發生？但目前藍營正面臨總統大選慘敗，高雄市長罷免的窘境，未來第一步是2021的黨主席（以及八月的公投），第二步是2022的縣市長選舉，再來才會有2024總統選舉提名誰的問題。

黃暐瀚說，現在就在「內定」？就在「超前部署」？是把台灣的選民，都當「塑膠」嗎？如果蔣萬安到了2022年初，民調已經暴落，確定還提他嗎？如果2023年，國民黨出現了比韓國瑜、朱立倫都更有可能勝選的總統參選人，也照樣「徵召韓朱配」，一路玩到底嗎？

黃暐瀚嘆，「拜託，別鬧了」！誰要選黨主席？誰要選台北市長？誰要選2024的總統？時間到了，自然就知道了。中評委如果愛黨，那就努力傾聽民意，讓黨接近民眾，也讓民眾多了解黨，而不是一口氣把未來的「黨主席」、「縣市長」跟「總統參選人」，全都給「內定」了。

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