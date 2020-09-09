高樹敬老金90歲以上人6千元　蘇清泉陪同鄉長王樹圍發放

▲高樹鄉長王樹圍（左二）會同屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉發放敬老金。（圖／記者陳崑福翻攝）
記者陳崑福／屏東報導
屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉關心屏北地區長輩照護、學童就學狀況，偕同舒芝蓁秘書、曾煜超特助前往關心，並陪同高樹鄉王樹圍發放敬老金，90歲以上每人6000元。
」
▲▼發放敬老金、蘇清及與縣議員江金妹服務團隊到青山分校幼稚園致贈生活物質。
蘇清泉等人先到三地門鄉青山文健站，關心銀髮族鄉親生活狀況，與江金妹議員與服務團隊，贈送老人家五部輪椅與罐頭、餅乾、麵食等生活物資，接著到青山分校幼稚園，關心與鼓勵師生，致贈食品物資，讓學童可以快樂生活，開心學習。
▲致贈物質給青山文健站。
隨後，蘇清泉帶著愉快感恩的心，到高樹鄉，陪同王樹圍鄉長及陳寶川村長等，發放敬老金。
由於高樹鄉位於水資水源保護區，王樹圍爭取水資源回饋金，秉持取之於鄉，用之於鄉的理念，將該筆經費在每年重陽節時，發給全鄉65歲以上長者，每人一份敬老金。
敬老金發放標準，65歲以上老人每人1500元，80歲以上老人每人3000元，90歲以上每人6000元新台幣，總共發放1200多萬元。
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