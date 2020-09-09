高樹敬老金90歲以上人6千元　蘇清泉陪同鄉長王樹圍發放

屏東縣新埤鄉賴姓鄉民日前買了12隻小雞要飼養，全部放在一個雞籠內，當晚發現全部不見了，懷疑被人偷走，相當氣憤報案，警方趕到，調閱他家裝設的監視器，發現有一隻老鼠「鬼鬼祟祟」，小雞被壞得跳來跳去，賴心裡有個底，「小雞被老鼠吃掉了」，表示誤會大了，趕忙向警方道謝。