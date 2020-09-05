孟加拉清真寺氣爆「連炸6台冷氣」至少11死　多人命危燒傷慘況曝

▲官員證實，多名倖存者處於命危狀態，最嚴重的人燒傷面積達90%。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

孟加拉首都達卡外圍一間清真寺4日夜晚舉辦夜間禱告，但就在禱告快結束的時候，不遠處一條地下天然氣管線突然爆炸，接連導致清真寺內部6部冷氣機跟著爆炸。官員現已證實，截至今（5）上午，至少有11名當時正在現場做禮拜的穆斯林喪命，另有數十人嚴重燒傷。

綜合美聯社、德國之聲報導，爆炸地點位在達卡以南約25公里處的Baitus Salat Jame Masjid清真寺，外傳事故發生原因為地下天然氣管線氣體外洩。氣爆事件發生的當下，現場爆出一聲巨響，許多人往外逃跑，受到波及的傷者在地上打滾，試圖撲滅身上的火，隨後趕到現場的消防單位花費約30分鐘的時間控制火勢。

當時多達數十人被緊急送往達卡國立燒傷整形外科專門醫院接受治療，已知多數人身上為60%至70%的燒傷，最嚴重的傷者燒傷面積達90%。

官員薩曼塔拉爾森（Samanta Lal Sen）坦言，截至當地5日上午，至少有11名在場的穆斯林喪命，其中一名死者為年僅7歲的小男孩，另有數十人嚴重燒傷，且大部份的人都處於命危狀態。

消防部門官員阿珥分（Abdullah Al Arefin）表示，「我們主要懷疑是天然氣管線氣體外洩，導致這些氣體聚集在清真寺內部，因為窗戶都關著」，很有可能是在當冷氣機啟動後，引起火花，導致氣爆。目前已知清真寺內至少有6台冷氣機爆炸，警方已從現場採集證據，進一步釐清爆炸事件相關細節。

#ACs explode at Narayanganj mosque; 1 dead, 40 suffer burns https://t.co/xDC2saSwJP — UNB - United News of Bangladesh (@unbnewsroom) September 5, 2020

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