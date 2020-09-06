一度測到人類脈搏！貝魯特廢墟找奇蹟　救難隊：已無任何生命跡象

▲貝魯特港爆炸搜救。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口爆炸至今1個多月，原傳出救難人員在3日偵測到微弱脈搏，大批人員投入搶救後，偵測訊號卻逐漸減弱，搜救團隊也在6日確認，瓦礫堆中已經沒有任何生命跡象。

智利志工救援團隊「智利鼴鼠」（ToposChile）隊長勒曼達（Francesco Lermanda）6日在記者會中表示，搜救人員這3天已搜尋了附近95％的區域，「嚴格來說，這裡已經沒有任何生命跡象。」他表示，先前所偵測到的脈搏訊號，可能是建物內部其他搜救人員。

'No signs of life' in Beirut rubble after a three-day search for blast survivors https://t.co/8SKPAeai4D pic.twitter.com/yvESiG7NdK — Reuters (@Reuters) September 6, 2020

智利搜救犬2日晚間在傑瑪斯地區（Gemmayze）嗅到人類氣味，音頻檢測設備也偵測到每分鐘18至19下的脈搏跳動，這讓救難人員非常振奮，立即在該地投入大量人力搶救，同時出動熱顯像儀等掃描設備，並用小型器具挖掘，不願放棄任何希望。

勒曼達說，生命徵象到4日上午就已逐漸減弱，當時他們認為，困在下面的人可能處於昏迷狀態，同時把搜救範圍再縮小，「即使只有一點點的希望我們也不會停止。」不過，搜救隊最終仍在6日決定，將搜救主力轉回清理現場，並找回罹難者的遺體。

英國《天空新聞》指出，目前共有25人爆炸意外相關人員被拘留，大部分都是海關與港口官員。從爆炸案發生至今，港口附近還發現有20多箱硝酸銨；另外，軍方3日又在港口的4個貨櫃中發現4.35噸的化學物質，目前正在調查中。

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