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牽線合庫捐9校羽球器材　蔡其昌、謝志忠挑戰名將王子維、李哲輝

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▲▼在蔡其昌等人牽線下，合庫捐贈台中市9校百萬羽球器材。（圖／蔡其昌提供）

▲▼在蔡其昌等人牽線下，合庫捐贈台中市9校百萬羽球器材，蔡還下場和王子維（右1）、李哲輝（左1）對打。（圖／蔡其昌提供）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠疫情影響，世界羽球比賽陷入停擺，但國內培養羽球選手卻不間斷，在立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、台中市議員謝志忠牽線下，合作金庫銀行董事長雷仲達9日帶領世界男單第2周天成、世界男單第10王子維、世界男雙第7李哲輝等超級球星，捐贈台中市9所學校百萬元球具，希望培育更多世界級球星。

▲▼在蔡其昌等人牽線下，合庫捐贈台中市9校百萬羽球器材。（圖／蔡其昌提供）

請繼續往下閱讀...

BWF（Badminton World Federation，世界羽球總會）自從3月中打完全英羽球公開賽後就陷入停擺，儘管試著要從8月復賽，但各國防疫政策不同，加上球員又是來自四面八方，防疫管控更加困難，但「台灣一哥」周天成在台灣練球之餘，也撥空投入公益活動。

▲▼在蔡其昌等人牽線下，合庫捐贈台中市9校百萬羽球器材。（圖／蔡其昌提供）

蔡其昌表示，他肯定合庫對基層運動的支持，不只羽球，連棒球、桌球都有看到合庫的身影，期盼合庫作為領頭羊，拋磚引玉吸引更多的企業幫助基層的孩子，未來才會有更多的周天成、王子維、李哲輝、戴資穎等世界球星誕生。

張廖萬堅說，身為教育委員會委員，特別重視教育部對基層運動預算的補助，今天有機會與合庫共同為基層羽球奉獻心力，希望讓小球員們可以無後顧之憂的來運動。

雷仲達表示，合庫下半年將在嘉義、台中、台南、台東舉辦棒球、桌球及羽球等公益活動，讓熱愛棒球、桌球及羽球的國小球隊學童，能近距離與合庫球隊的國手們一同交流學習，合庫會善盡社會責任，奉獻心力為基層體育紮根。

李哲輝、王子維更破天荒與蔡其昌、謝志忠對打切磋，蔡、謝兩人與球星對打多時都未掉分，蔡甚至還得分，讓大家頻讚蔡、謝兩人「有偷練哦！」。

這次合庫共捐贈台中市9間學校共540打羽球、90支高級球拍、200雙襪子、200雙防護性小腿襪，周天成個人則捐贈100個按摩滾筒。

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