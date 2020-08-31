台捷友誼增溫！　蔡其昌、張廖萬堅致贈捷克2萬片「國旗口罩」

▲蔡其昌、張廖萬堅將致贈捷克2萬片印有台捷國旗的限量口罩，回報情誼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

捷克參議院議長維特齊昨天率領89人訪問團訪台，預計明天在立法院進行專題演講，立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅為表達捷克不畏對岸出言恐嚇和施壓之下仍堅持來訪，31日召開記者會表示，將致贈2萬片印有台捷國旗的口罩給訪問團，回報情誼，期盼疫情早日遠離，兩國交流更加頻繁。

捷克代表團一行人所戴印有雙方國旗的口罩，就是台灣所捐贈的，代表團成員都非常喜愛，尤其今年4月總統蔡英文宣布打「國際盃」，捐贈全球1000萬片口罩，歐盟與捷克等國都受到台灣協助，捷克訪問團此行就是要向台灣表達疫情期間協助的感謝之意。

蔡其昌、張廖萬堅和上好生醫科技公司董事長楊勝得、崇銘紡織公司總經理陳俊嘉上午召開記者會，宣布將自行設計的2萬片口罩贈送給捷克訪問團，蔡說，訪問團在疫情爆發期間仍訪台，就是一種對台灣的熱情表現，台灣人也應該回饋，所以他牽線業者限量生產，明天將把口罩送給捷克議長。

蔡說，這款口罩細菌過濾率99.9%，水洗後可重覆使用20次，兼具環保、設計感和時尚，更能展現台灣科技，尤其是以前台灣每天只生產80萬片、如今可達到2、3000萬片，可見台灣紡織不但不是夕陽產業，更是科技產業。

張廖萬堅表示，明天捷克議長要到立法院專題演講，以他在立法院的經驗，好像從來沒有非邦交國會議長來演講，因此這次除了表達台捷友誼、給予溫暖之外，也能幫忙國際社會防止疫情擴散。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來