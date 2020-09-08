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一句「救命」姑媽險被騙走30萬　老梗被識破！機警行員成功阻詐

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▲老婦遭詐後，準備到銀行轉帳給姪子「小均」，行員驚覺有異，通報警方前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲老婦遭詐後，準備到銀行轉帳給姪子「小均」，行員驚覺有異，通報警方前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名林姓婦人（66歲），6日上午接獲LINE的電話，內容自稱是姪子「小均」因欠債30萬元遭強逼索討，林婦二話不說立刻衝到銀行準備轉帳，幸虧行員察覺有異，馬上通報警方前來處理，成功阻止詐騙，也保住婦人的血汗錢。

苗栗分局表示，6日上午11時許，接獲銀行行員報案稱，有1名婦人填寫匯款單欲提領新臺幣30萬元，經關心詢問後無法清楚說出匯款用途，疑似遭到詐騙，請警方前往處理。員警火速趕往銀行後向老婦詢問款項用途，起初林婦面有難色不願多說，只向員警供稱自己要做投資使用，經員警主動關懷並說明詐騙集團慣用模式後，林婦才逐漸卸下心防。

林婦向警方解釋，自己早上接獲一通LINE來電稱其姪子因賭債積欠地下錢莊錢，需新臺幣30萬元救命錢，不然生命將有危險。一時間接到電話，聽聞姪子生命遭受威脅，十分心疼不捨，沒再查證就立刻到家中附近銀行欲匯款到該名姪子「小均」指定帳戶。

▲林婦一時沒有查證電話真偽，急忙到銀行填單匯款，險被騙走30萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林婦一時沒有查證電話真偽，急忙到銀行填單匯款，險被騙走30萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經員警向林婦解說為詐騙集團慣用「猜猜我是誰」（假冒親屬、朋友借款）的手法，且極力解釋說明，並打電話向林婦侄子求證，根本沒有積欠甚麼賭債；老婦這才理解恍然大悟，了解該名自稱「小均」LINE來電就是詐騙電話。婦人感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，對行員及警員即時阻詐，感謝萬分。

苗栗分局長賴銘助表示，民眾在接獲不明來電或簡訊，要求匯款或依指示操作自動提款機時，務必牢記反詐騙「1聽、2掛、3查」三項原則，1聽（聽電話內容）、2掛（掛斷電話）、3查（快撥165或110查證），提高警覺才能有效預防被騙。

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