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13歲自閉少年「在家大叫」遭美警開槍掃射！母崩潰：他只是孩子

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▲▼林登（Linden Cameron）。（圖／取自林登募款網站）

▲林登（Linden Cameron）。（圖／取自林登募款網站）

記者王佩翊／編譯

美國猶他州鹽湖城一名亞斯伯格症少年4日因分離焦慮導致情緒失控，他的母親認為無法安撫兒子，緊急向警方求救。怎知獲報警察一踏進家門後，竟持槍掃射手無寸鐵的自閉症少年，導致被害人肩膀、腳踝、腹部多處受傷，目前已住進猶他州的一間醫院進行搶救。該起事件發生後，再度引發輿論譁然，民眾認為警察濫用槍枝且執法過當的情形並無改善，目前鹽湖城市長艾琳·孟登霍爾已下令徹查該起事件。

根據《華盛頓郵報》報導，美國猶他州鹽湖城一名患有亞斯伯格症的13歲少年林登（Linden Cameron）4日晚間因母親需要外出工作，產生分離焦慮，進而情緒失控，他的母親在束手無策的情況下只好報警尋求警方協助。警方到場後，林登的母親表示，林登身上沒有武器，希望警方能協助將他送往醫院。同時她也告訴警察，「他只是個孩子，他只是想要引起注意，然而不知道如何控制自己的情緒。」

林登的母親說，警方隨後叫她暫時離開房子，到外面等候。然而不到5分鐘後，林登的母親就聽到警察大聲命令林登趴下，隨後並傳來一連串的槍聲。等到林登的母親衝進去後，就發現兒子滿身是血，身中多槍，且被銬上手銬。警方發言人表示，開槍的原因是因為他們認為患有精神問題的林登可能持有武器，攻擊他人。

林登目前已被送往猶他州的一間醫院進行治療，他的肩膀、腳踝、腸以及膀胱都因遭到槍擊受傷。林登的母親表示，4日晚上是她睽違1年多要重返職場的日子，但兒子卻因分離焦慮情緒失控，她只是想要警方協助將兒子送往醫院治療而已。她說，他們應該使用最小的武力來控制局勢。

針對此次事件，組織Neurodiverse Utah發表聲明稱，「家屬之所以報警，是因為需要協助，但當警察期望一個患有身心疾病的13歲男孩，表現得比一個受過訓的成年警察還要來冷靜與鎮定時，反而會帶來更多的傷害。」鹽湖城市長艾琳·孟登霍爾稍早表示，「這起事件是一場悲劇，我希望該事件能夠獲得迅速的調查與公開透明的處理。」

林登的母親在募款網站上替他籌措醫藥費，目前已成功募得5萬美金，目標需要10萬美金。

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